Thêm 177 người làm trong các công ty lừa đảo ở Campuchia được trao trả về nước

Ngày 7.2, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 177 người Việt Nam do Campuchia trao trả, liên quan đến lao động và cư trú bất hợp pháp tại nước này.

Cơ quan chức năng Campuchia trao trả những lao động bất hợp pháp ẢNH: X.T.

Cụ thể, ngày 6.2, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp Công an tỉnh Tây Ninh tiếp nhận 177 công dân (19 nữ và 158 nam) do Campuchia trao trả. Trong đó, có 2 trường hợp đang bị công an phát lệnh truy tìm.

Phần lớn những lao động được trao trả làm trong công ty lừa đảo ẢNH: X.T.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh, trong 177 người Việt Nam do Campuchia trao trả lần này có 48 trường hợp xuất cảnh hợp pháp và 129 trường hợp xuất cảnh trái phép.

Trong đó, 176 trường làm việc trong công ty lừa đảo tại tòa 11, khu kim sa 4, cửa khẩu Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) dưới hình thức lừa đảo trực tuyến và một trường hợp làm shipper.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp lực lượng biên phòng và lực lượng công an cấp huyện mời 30 trường hợp nghi vấn, có liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 11, 12.12.2024, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp các lực lượng chức năng tiếp nhận 410 người Việt Nam được lực lượng chức năng Campuchia trao trả vì lao động và cư trú bất hợp pháp tại nước bạn. Cụ thể, ngày 4.12, cơ quan chức năng Campuchia tiến hành kiểm tra hành chính khu vực Venus Casino - Resort thuộc TP.Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia), qua đó đã tạm giữ 410 công dân Việt Nam do vi phạm về xuất cảnh trái phép và lao động trái phép, nghi vấn lừa đảo trên không gian mạng. Theo cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh, trong số 410 người nói trên có 5 trường hợp có quyết định truy tìm, 1 lệnh bắt tạm giam và 4 quyết định truy nã.