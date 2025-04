Vụ lợi dụng chức vụ, tham ô tại SJC: Bắt trưởng cửa hàng vàng Đà Nẵng

Ngày 19.4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Thu Hiền (39 tuổi, quê quán Quảng Nam, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), Trưởng cửa hàng SJC 193 Hùng Vương (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) thuộc Chi nhánh SJC miền Trung.

Nữ cửa hàng trưởng này bị bắt liên quan đến vụ án tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) và các đơn vị có liên quan, đã bị Bộ Công an khởi tố vào ngày 16.9.2024.

Cửa hàng 193 Hùng Vương vào tháng 10.2024 ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cả 2 cửa hàng SJC miền Trung tại Đà Nẵng đều đóng cửa trong tháng 10.2024 ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can gồm: Lê Thúy Hằng, Giám đốc Công ty SJC; Mai Quốc Uy Viễn, Giám đốc xưởng vàng Công ty SJC; Trần Tấn Phát, Phó giám đốc xưởng vàng Công ty SJC; Nguyễn Thị Huệ, Giám đốc chi nhánh Hải Phòng Công ty SJC (cùng bị khởi tố tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ); Hoàng Lệ Huê, Giám đốc chi nhánh miền Trung Công ty SJC; Nguyễn Thị Lộc, kế toán chi nhánh này (tội tham ô tài sản).

Cửa hàng SJC 185 Nguyễn Văn Linh đóng cửa vào tháng 10.2024 ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định các bị can đã lợi dụng việc mua, bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt tiền, hưởng lợi bất chính.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vào tháng 10.2024, có 2 cửa hàng vàng lớn tại TP.Đà Nẵng SJC tại địa chỉ 185 Nguyễn Văn Linh và 193 Hùng Vương (Q.Hải Châu) đều đóng cửa, thông báo tạm ngừng giao dịch khiến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán vàng bị ảnh hưởng.