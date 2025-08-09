Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Trung tướng Mai Hoàng: Công an TP.HCM giải cứu 28 người bị 'bắt cóc online'

Sỹ Đông
Sỹ Đông
09/08/2025 12:16 GMT+7

Trung tướng Mai Hoàng cho biết Công an TP.HCM đã giải cứu 28 người bị 'bắt cóc online', trong đó có nhiều nữ sinh viên bị lừa gạt sang Campuchia.

Thông tin trên được trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM chia sẻ tại phiên họp kinh tế - xã hội định kỳ tháng 7.2025 của UBND TP.HCM diễn ra sáng 9.8.

Trung tướng Mai Hoàng cho biết trong 7 tháng đầu năm 2025, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn TP.HCM được giữ vững, lực lượng vũ trang tham mưu hiệu quả những vấn đề an ninh - quốc phòng, nắm tình hình từ sớm từ xa, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm 37% so với tháng liền kề và giảm hơn 49% so với cùng kỳ năm 2024. Công an TP.HCM giải quyết hiệu quả các loại tội phạm phức tạp như tội phạm ma túy, có yếu tố nước ngoài, tín dụng đen, tội phạm đường phố.

"Tội phạm cướp, cướp giật tài sản được kéo giảm sâu, hầu hết các vụ việc được khám phá với tỷ lệ 100%", trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh.

Trung tướng Mai Hoàng: Công an TP.HCM giải cứu 28 người bị 'bắt cóc online'- Ảnh 1.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM thông tin kết quả đảm bảo an ninh quốc phòng 7 tháng đầu năm 2025

ẢNH: NGUYÊN VŨ

Đối với tội phạm "bắt cóc online" có dấu hiệu nở rộ thời gian gần đây, trung tướng Mai Hoàng cho biết lực lượng công an đã giải cứu 28 bị hại. Đầu tháng 8 vừa qua, lực lượng công an giải cứu nhiều nữ sinh viên bị lừa gạt bán sang Campuchia. 

"Với tình hình này cần phải tuyên truyền, phòng ngừa để nhận diện tội phạm", trung tướng Mai Hoàng cho biết.

Song song đó, công tác phối hợp giữa quân đội và công an rất chặt chẽ, nhất là trấn áp tội phạm ma túy, điển hình là phối hợp khám phá vụ án vận chuyển ma túy từ Lào về TP.HCM.

Liên quan đến chuyên án 4 tiếp viên hàng không, đến nay Công an TP.HCM đã xử lý 500 nhánh và phân nhánh đường dây tội phạm trên 36 tỉnh, thành (sau khi sáp nhập còn 19 tỉnh, thành), khui từng vỏ bọc của ông trùm ma túy. Công an TP.HCM đã khởi tố 2.063 bị can, thu giữ 600 kg ma túy, 12 khẩu súng, số tiền giao dịch lên đến 29.000 tỉ đồng.

Trung tướng Mai Hoàng: Công an TP.HCM giải cứu 28 người bị 'bắt cóc online'- Ảnh 2.

Công an TP.HCM đã khởi tố hơn 2.000 bị can liên quan chuyên án 4 tiếp viên hàng không

ẢNH TƯ LIỆU

Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết sẽ phối hợp Bộ Tư lệnh TP.HCM nắm chắc tình hình sớm, từ xa, phối hợp quản lý vùng biên, đặc biệt là vùng biển đảo, xử lý hành vi vi phạm xuất nhập cảnh, gian lận thương mại, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép.

Trung tướng Mai Hoàng cho biết cả nước đặt mục tiêu đến năm 2030 có hơn 50% xã, phường không có ma túy, hết năm 2025 đạt tỷ lệ từ 20%. Do vậy, giảm cầu là giải pháp hiệu quả nhất.

Công an TP.HCM ước tính có khoảng 30.000 người nghiện cần phải đi cai nghiện. Hiện các cơ sở cai nghiện của TP.HCM có quy mô 10.000 - 12.000 học viên. Để giải quyết bài bản, trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề, lao động, thắp lửa đường về cho học viên là công việc rất quan trọng.

Công an TP.HCM kiến nghị rà soát, xây dựng 3 trung tâm cai nghiện (số 4, 5, 6) thành những trung tâm lớn, đầu tư cơ sở vật chất, tập trung dạy dỗ, hướng nghề, dạy nghề để sau khi hết nghiện thì có việc làm, đóng góp cho xã hội.

