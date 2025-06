Công an TP.HCM cơ bản sắp xếp trưởng công an 102 phường, xã

Chiều 9.6, Thành ủy TP.HCM tổ chức phiên họp ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền 2 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Việc cấp huyện kết thúc hoạt động và sáp nhập cấp xã tác động trực tiếp đến mô hình tổ chức của các cơ quan ngành dọc như quân sự, công an, viện kiểm sát, tòa án. Tại biểu làm việc, lãnh đạo các ngành đã thông tin công việc chuẩn bị để vận hành mô hình mới từ 1.7.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết phương án tổ chức ban chỉ huy quân sự các phường, xã đã hoàn tất, đảm bảo phương án sẵn sàng chiến đấu. Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng phối hợp quận, huyện bố trí trụ sở làm việc cho ban chỉ huy quân sự.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết thời gian qua, ngành công an thành phố quan tâm nhất là hoàn thiện tổ chức bộ máy, nhân sự của 102 công an phường, xã mới.

Đến nay, Công an TP.HCM cơ bản sắp xếp 102 cán bộ làm trưởng công an phường xã, trong đó có 35 người là phó trưởng phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM và 67 người là đội trưởng và trưởng công an phường, xã cũ.

Trong tuần tới, Công an TP.HCM sẽ làm việc với công an 2 tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thảo luận phương án bố trí cán bộ giữ chức trưởng phòng nghiệp vụ của ngành công an khi sáp nhập 3 đơn vị hành chính.

Từ 1.7, công an phường, xã mới ở TP.HCM chính thức vận hành theo mô hình mới ẢNH: SỸ ĐÔNG

Thiếu tướng Mai Hoàng cho biết, nêu khó khăn nhất khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã là bố trí trụ sở làm việc do đặc thù của ngành công an có quân số đông, phải trực 24/24 giờ. Công an TP.HCM đã phân công 5 tổ công tác làm việc với UBND quận, huyện rà soát phương án bố trí trụ sở theo hướng trước mắt duy trì trụ sở cũ và mượn một số trụ sở phù hợp để đóng quân.

Ở lĩnh vực tư pháp, Viện trưởng Viện KSND TP.HCM Lê Văn Đông cho hay đã hoàn thành đề án nhân sự viện kiểm sát khu vực và lãnh đạo cấp phòng, trình Viện KSND tối cao phê duyệt.

Cũng như ngành công an, ông Đông cho biết khó khăn nhất là bố trí trụ sở. Trong đó, trụ sở Viện KSND TP.HCM hiện rộng 1.100 m2, xây dựng năm 2013. Thời điểm xây dựng, biên chế của viện khoảng 200 người, đến nay hơn 300 công chức, khi sáp nhập thêm Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thì tổng biên chế lên đến hơn 500 người. Sắp tới, Viện KSND sẽ bố trí cán bộ, công chức làm việc ở 3 nơi.

Tương tự, 10 viện kiểm sát khu vực cũng có diện tích nhỏ, chừng 250 - 500 m2, biên chế 40 - 50 người, trụ sở cách xa nhau nên khi tổ chức lại bộ máy thì không có trụ sở nào đáp ứng được chỗ làm việc.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho rằng việc sắp xếp, bố trí trụ sở cần nhìn trên tổng thể các cơ quan của thành phố, rồi của 3 tỉnh, thành phố sáp nhập sau này. Trước mắt, các cơ quan thuộc diện sắp xếp, ngành công an, thanh tra, tòa án, viện kiểm sát tận dụng tối đa trụ sở đang quản lý để vận hành.

"TP.HCM sẽ rà soát toàn bộ trụ sở, bao gồm cả xây dựng trung tâm hành chính công của thành phố mới sau này", ông Được nói, đồng thời cho biết công việc này cần có lộ trình giải quyết.