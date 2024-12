Vụ tiếp viên hàng không xách ma túy: Công an TP.HCM sẽ khởi tố 1.200 người

Sáng 18.12, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Tại hội nghị, thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết trong năm 2024, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội được kéo giảm.

Về tội phạm ma túy, ngành công an phát hiện, xử lý 3.174 vụ, 7.975 đối tượng về ma túy, tăng 49% số vụ so với năm 2023. "Số vụ, số lượng ma túy tăng đột biến", thiếu tướng Mai Hoàng nhận định.

Riêng chuyên án VN10 liên quan 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về Việt Nam, đến nay, Công an TP.HCM triệt phá 500 đường dây, khởi tố trên 1.000 bị can, thu giữ 316 kg ma túy, thu giữ 10 khẩu súng, bước đầu chứng minh các đối tượng giao dịch mua bán ma túy số tiền hơn 28.000 tỉ đồng.

"Chúng tôi phấn đấu lập thành tích chào mừng 80 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam sẽ bắt, khởi tố 1.200 bị can", Phó giám đốc Công an TP.HCM nói, đồng thời cho biết thêm chuyên án này được Thủ tướng và Bộ Công an tặng thư khen.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.HCM thông tin tại hội nghị ẢNH: NGUYÊN VŨ

Đối với tội phạm cướp giật tài sản, lãnh đạo Công an TP.HCM nhận định loại tội phạm này kéo giảm, đa số được khám phá nhanh sau vài giờ gây án góp phần xóa đi những ấn tượng không tốt của người dân và bạn bè quốc tế, khách du lịch khi đến thăm thành phố.

Thiếu tướng Mai Hoàng cũng cho biết, Công an TP.HCM triển khai nhiều mô hình vận động người dân tố giác tội phạm, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an sinh xã hội.

Trong năm 2024, lực lượng công an đấu tranh trấn áp, xử lý nghiêm 701 đối tượng hoạt động "tín dụng đen" với tổng số tiền cho vay lãi hơn 13.000 tỉ đồng. "Tình trạng đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản theo phương thức gọi điện đe dọa khủng bố, tạt chất bẩn, tạt sơn đã không còn xuất hiện trên địa bàn thành phố", thiếu tướng Mai Hoàng đánh giá.

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên lực lượng công an phối hợp người dân vẽ hàng trăm bức tranh bức họa Việt Nam tươi đẹp trên các bức tường sau khi dọn sạch quảng cáo bẩn từ các tuyến đường trung tâm đến con hẻm nhỏ.

Trong thời gian tới, Công an TP.HCM chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền phát động tháng hành động phòng chống ma túy, xây dựng xã phường không ma túy, tháng an toàn giao thông... Đồng thời, phối hợp các đơn vị thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm...

TP.HCM kỷ luật 505 đảng viên

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2024, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm liên quan đến Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Thuận An.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tập trung kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở các lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra sai phạm như: quản lý đất đai, trật tự xây dựng; quản lý, sử dụng tài sản công; đầu tư công; việc chấp hành quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ...

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận TP.HCM năm 2024 tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến ẢNH: NGUYÊN VŨ

Qua kiểm tra, giám sát, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 10 tổ chức đảng, trong đó khiển trách 9 trường hợp, cảnh cáo 1 trường hợp; thi hành kỷ luật đối với 299 đảng viên, trong đó khiển trách 214 trường hợp, cảnh cáo 54 trường hợp, cách chức 9 trường hợp và khai trừ 22 trường hợp.

Song song đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 9 tổ chức đảng, trong đó khiển trách 7 trường hợp và cảnh cáo 2 trường hợp; kỷ luật 206 đảng viên, trong đó khiển trách 81 trường hợp, cảnh cáo 34 trường hợp, cách chức 1 trường hợp và khai trừ 90 trường hợp.