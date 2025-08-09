TP.HCM có thể giữ nguyên bảng giá đất từ tháng 1.2026

Sáng 9.8, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 7.2025 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được. Trong tham luận gửi về phiên họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM báo cáo kết quả công tác chuẩn bị xây dựng bảng giá đất lần đầu năm 2026.

Trước thời điểm sáp nhập, cả ba tỉnh, thành đã ban hành quyết định về điều chỉnh bảng giá đất, với thời hạn áp dụng đến hết ngày 31.12.2025. Các bảng giá này được xây dựng theo tuyến đường cụ thể, đang được áp dụng ổn định để thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Từ nay đến 31.12 chỉ còn hơn 100 ngày làm việc nhưng khối lượng công việc khá nhiều, gồm chọn thầu, khảo sát thu thập thông tin, tính toán đề xuất giá đất, cân đối các tuyến đường giáp ranh, công bố lấy ý kiến nhân dân, ý kiến cơ quan mặt trận, trình hội đồng thẩm định, trình cơ quan tư pháp...

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được điều hành phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 7.2025 ẢNH: NGUYÊN VŨ

Do thời gian gấp rút, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND TP.HCM 2 phương án.

Phương án 1 là xây dựng bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1.1.2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị UBND TP.HCM cho phép lựa chọn đơn vị tư vấn dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu theo trình tự, thủ tục chỉ định thầu; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai dự án xây dựng bảng giá đất lần đầu theo trình tự, thủ tục rút gọn.

4 lý do giữ nguyên bảng giá đất từ tháng 1.2026

Phương án 2 là giữ nguyên mức giá đã ban hành tại 3 địa phương, tích hợp thành bảng giá đất áp dụng chung cho TP.HCM kể từ ngày 1.1.2026 đến khi UBND TP.HCM ban hành bảng giá đất mới thay thế.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM nêu 4 lý do cho đề xuất này.

Một góc khu đô thị Sala, phường An Khánh, TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đầu tiên là cả 3 bảng giá đất tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đều vừa được điều chỉnh và ban hành chính thức, đang trong thời gian áp dụng hợp pháp đến hết năm 2025.

Thứ hai, trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn đang trong giai đoạn phục hồi chậm sau chu kỳ suy giảm kéo dài, việc giữ nguyên mức giá đất hiện hành là giải pháp ổn định cần thiết để tạo tâm lý an toàn và môi trường đầu tư hợp lý cho doanh nghiệp và người dân.

Thứ ba, việc tiếp tục sử dụng các mức giá đất đã được thiết kế phù hợp từng địa phương cũ, nay được phân vùng địa bàn trong bảng giá đất chung sẽ tạo điều kiện duy trì môi trường đầu tư ổn định, phản ánh đúng năng lực hấp thụ đất đai của từng khu vực.

Cuối cùng, việc tiếp tục sử dụng các bảng giá đất đã điều chỉnh là giải pháp cần thiết để tạo quỹ thời gian chuẩn bị đầy đủ cho việc xây dựng bảng giá đất thống nhất cho cả địa bàn TP.HCM.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đề xuất 2 phương án áp dụng bảng giá đất từ tháng 1.2026 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trên cơ sở phân tích 2 phương án, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM kiến nghị giữ nguyên mức giá trong các bảng giá đất năm 2026, được tích hợp từ 3 bảng giá đất hiện hành của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là giải pháp đúng đắn, phù hợp cả pháp luật lẫn thực tế và là lựa chọn tối ưu.

"Việc điều chỉnh sâu hoặc xây dựng bảng giá đất mới chỉ nên thực hiện sau giai đoạn ổn định tổ chức, có đủ dữ liệu và đồng bộ trên toàn địa bàn", Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM phân tích.