Thời sự

'Cùng Việt Nam tiến bước' ở Đà Nẵng: ‘Cả gia đình tôi đều thấy tự hào!’

Huy Đạt
Huy Đạt
16/08/2025 10:50 GMT+7

Cảm xúc dâng trào khi những bước chân hòa nhịp trong hơn 3,1 vạn người tham gia sự kiện 'Cùng Việt Nam tiến bước' tại TP.Đà Nẵng.

Sáng 16.8, tại Công viên Biển Đông (TP.Đà Nẵng), hàng chục nghìn người dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đã cùng hòa mình vào không khí sôi động của chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước", hưởng ứng lễ phát động toàn quốc do Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân.

'Cùng Việt Nam tiến bước' ở Đà Nẵng: ‘Cả gia đình tôi đều thấy tự hào!’- Ảnh 1.

Hàng chục nghìn người dân và lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng tham gia chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”

ẢNH: HUY ĐẠT

Sự kiện được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đến 34 tỉnh, thành phố, đồng loạt diễn ra tại 3.321 xã, phường, đặc khu hành chính trên cả nước. 

'Cùng Việt Nam tiến bước' ở Đà Nẵng: ‘Cả gia đình tôi đều thấy tự hào!’- Ảnh 2.
'Cùng Việt Nam tiến bước' ở Đà Nẵng: ‘Cả gia đình tôi đều thấy tự hào!’- Ảnh 3.
'Cùng Việt Nam tiến bước' ở Đà Nẵng: ‘Cả gia đình tôi đều thấy tự hào!’- Ảnh 4.

Người dân và lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng hào hứng hưởng ứng lễ phát động từ đầu cầu Hà Nội

'Cùng Việt Nam tiến bước' ở Đà Nẵng: ‘Cả gia đình tôi đều thấy tự hào!’- Ảnh 5.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng (bên trái), cùng lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng thực hiện nghi lễ chào cờ

ẢNH: HUY ĐẠT

Theo thống kê của Ban tổ chức, tại TP.Đà Nẵng có hơn 31.600 người tham gia, trong đó cấp thành phố huy động khoảng 4.000 người, còn lại là 27.600 người đến từ 93/93 xã, phường trên toàn địa bàn.

'Cùng Việt Nam tiến bước' ở Đà Nẵng: ‘Cả gia đình tôi đều thấy tự hào!’- Ảnh 7.

Đoàn người nối dài trên đường Võ Nguyên Giáp, hòa nhịp bước chân "Cùng Việt Nam tiến bước"

ẢNH: HUY ĐẠT

'Cùng Việt Nam tiến bước' ở Đà Nẵng: ‘Cả gia đình tôi đều thấy tự hào!’- Ảnh 8.

Cờ đỏ sao vàng tung bay trên hành trình đi bộ, gắn kết triệu trái tim Việt Nam

ẢNH: HUY ĐẠT

Sau nghi thức thượng cờ và hiệu lệnh phát động, đoàn người rực rỡ sắc đỏ sao vàng bắt đầu hành trình 2,5 km dọc đường ven biển Võ Nguyên Giáp, hướng về núi Sơn Trà rồi trở lại Công viên Biển Đông.

Chị Hoàng Thị Thanh Phượng (trú P.An Hải, TP.Đà Nẵng) xúc động cho biết gia đình chị đã chuẩn bị đồng phục áo cờ đỏ sao vàng để cùng tham gia.

"Khoác lên màu cờ Tổ quốc, cả gia đình tôi đều thấy tự hào, xúc động. Đây là sự kiện có ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ rất lớn, khi các con tôi cũng hân hoan hòa nhịp trong hành trình "tiến vào kỷ nguyên mới" của dân tộc”, chị Phượng xúc động. 

'Cùng Việt Nam tiến bước' ở Đà Nẵng: ‘Cả gia đình tôi đều thấy tự hào!’- Ảnh 9.

Năng lượng tích cực lan tỏa từ những nụ cười, bước chân

ẢNH: HUY ĐẠT

'Cùng Việt Nam tiến bước' ở Đà Nẵng: ‘Cả gia đình tôi đều thấy tự hào!’- Ảnh 10.

Những bước chân đồng điệu thể hiện sức mạnh đoàn kết của người trẻ ở TP.Đà Nẵng

ẢNH: HUY ĐẠT

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Biển Đông Việt Nam Quốc khánh 2.9 công an Núi Sơn Trà Lê Trí Thanh Đường Võ Nguyên Giáp Công an nhân dân lực lượng sự kiện cờ đỏ sao vàng
