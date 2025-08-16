Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hơn 1 triệu người đi bộ trên toàn quốc trong chương trình 'Cùng Việt Nam tiến bước'

Trần Cường
Trần Cường
16/08/2025 10:16 GMT+7

Sáng 16.8, chương trình 'Cùng Việt Nam tiến bước' được tổ chức đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc.

Tại lễ phát động sáng 16.8, hàng trăm nghìn người tham gia trên toàn quốc đã khoác áo đỏ sao vàng, cùng hướng về Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) để theo dõi lễ thượng cờ Tổ quốc, đồng loạt hát Quốc ca và thực hiện hành trình đi bộ tại các địa phương.





Lễ phát động chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" tại Hà Nội vào sáng 16.8

ẢNH: THÀNH ĐẠT

Phát biểu tại lễ phát động điểm cầu Hà Nội, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh công an nhân dân là lực lượng tiên phong, đi đầu hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", tổ chức các hoạt động động viên nhân dân xây dựng thói quen đi bộ để nâng cao sức khỏe, bảo vệ môi trường, từ đó lan tỏa tinh thần tích cực, đề cao trách nhiệm, khơi dậy sáng tạo đến từng địa phương, đơn vị.

"Với sự tham gia của hàng trăm nghìn người dân, cán bộ, chiến sĩ từ cấp xã đến cấp tỉnh; với tinh thần "một giờ - một tỉ bước chân - vì một Việt Nam khỏe mạnh, đoàn kết, tiến bộ", chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" sẽ khẳng định rõ nét một Việt Nam đổi mới và đồng lòng, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm vóc và khí thế mới", thượng tướng Trần Quốc Tỏ nói.



Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu tại lễ phát động

ẢNH: THÀNH ĐẠT

Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, đồng Trưởng ban Chỉ đạo chương trình, cho hay Báo Nhân Dân đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và cống hiến cho các mục tiêu xã hội, môi trường, sức khỏe.

Theo ông Lê Quốc Minh, đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là hành trình của triệu trái tim cùng hòa nhịp - nơi hội tụ mọi thế hệ, mọi tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng dân tộc, vì tương lai hùng cường.



Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân

ẢNH: THÀNH ĐẠT

Tại Hà Nội, từ 5 giờ sáng, mặc dù trời mưa nhưng người dân cùng các lực lượng vũ trang vẫn có mặt để tham gia lễ phát động. 

Các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã đi bộ một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm nhằm lan tỏa thông điệp nâng cao sức khỏe cộng đồng; đồng thời, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của một dân tộc đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.





Rất đông người dân ở Hà Nội tham gia chương trình

ẢNH: THÀNH ĐẠT

Với thông điệp "1 tỉ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới", chương trình không chỉ là hoạt động thể thao hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", mà còn là hành trình kết nối triệu trái tim, hội tụ mọi thế hệ, tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.





Người dân mặc áo đỏ, mang theo cờ Tổ quốc tham gia sự kiện 

ẢNH: THÀNH ĐẠT

Theo ban tổ chức, tính đến thời điểm kết thúc lễ phát động, đã có 1.112.336 người trực tiếp tham gia đi bộ hưởng ứng tại 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc; 138.248 đăng ký tham gia trực tuyến qua website cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn, bắt đầu ghi nhận bước chân đóng góp vào hành trình mang thông điệp "1 tỉ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới". Tổng số bước chân tích lũy thông qua hình thức trực tuyến và trực tiếp là khoảng 5 tỉ bước chân.

