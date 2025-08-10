Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng hơn 5.000 người tham gia đi bộ vì nạn nhân chất độc da cam

Ảnh: Thuận Văn

Tham dự chương trình đi bộ Vì nạn nhân chất độc da cam năm 2025, diễn ra lúc 7 giờ sáng 10.8 tại Công viên Văn hóa Đầm sen, TP.HCM, có ông Nguyễn Minh Triết - nguyên Chủ tịch nước; bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó chủ tịch nước; bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TP.HCM; thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm - Phó chủ tịch thường trực Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; thiếu tướng, PGS-TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn - Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM; thiếu tướng Trần Ngọc Thổ - nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, nguyên Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM...

Chương trình còn có sự góp mặt của đại diện các tổ chức quốc tế đồng hành như ông Karl Van den Bossche - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam; đại diện Tổng lãnh sự quán Belarus, Indonesia, Liên bang Nga tạiTP.HCM; Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ, Tổ chức Những người bạn của nạn nhân chất độc da cam/Mỹ... cùng sự tham gia của khoảng 5.000 người dân.

Thiếu tướng, PGS-TS Nguyễn Hồng Sơn phát biểu tại chương trình

Ảnh: Thuận Văn

Trong 18 năm qua, chương trình đi bộ Vì nạn nhân chất độc da cam được tổ chức nhằm hướng đến các nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi chất độc hóa học ở Việt Nam. Đây là sự kiện xã hội thường niên đầy tính nhân văn, thiết thực, góp phần tuyên truyền đến đông đảo các tầng lớp nhân dân cả nước về hậu quả do chiến tranh để lại, là nhịp cầu nối hiệu quả giữa những tấm lòng nhân ái với các nạn nhân da cam/dioxin.



TP.HCM ước tính có trên 30.000 nạn nhân chất độc da cam

Tại chương trình, PGS-TS Nguyễn Hồng Sơn - Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM cho biết, 64 năm thảm họa da cam, 50 năm chiến tranh đã qua đi, nhưng những bệnh lý quái ác, nỗi đớn đau về thể xác, tinh thần vẫn dai dẳng, hành hạ hàng triệu người Việt Nam qua 3-4 thế hệ, gây khó khăn cho mỗi gia đình và xã hội.

Ngay sau khi đất nước thống nhất, Chính phủ Việt Nam coi đây là vấn đề hậu quả chiến tranh đặc biệt và đã có nhiều giải pháp, chính sách xã hội giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt, rất nhiều tổ chức, cá nhân đã đồng hành cùng chung tay xoa dịu nỗi đau này. Đời sống của nạn nhân chất độc da cam cũng đã được cải thiện đáng kể; bên cạnh đó, còn có sự ủng hộ của bạn bè quốc tế từ vật chất đến tinh thần.

Các đại biểu trao tặng xe lăn cho nạn nhân chất độc da cam

Ảnh: Thuận Văn

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ: "Chúng ta không thể thay đổi lịch sử nhưng có thể thay đổi được tương lai. Hôm nay chúng ta tập trung tại đây để tưởng niệm 64 năm thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam. Trên tinh thần "Gác lại quá khứ - Hướng về tương lai", Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, chúng ta kêu gọi lương tri, tấm lòng và những bàn tay của bạn bè thế giới cùng xoa dịu nỗi đau da cam này".

Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM cho biết, sau khi sáp nhập, số lượng nạn nhân chất độc da cam ở TP.HCM ước tính có trên 30.000 người với nhiều thế hệ. Đây là một bài toán, thách thức lớn. Do đó, thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn đề nghị, cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong xã hội và bạn bè quốc tế về hậu quả chiến tranh, chất độc da cam ở Việt Nam, đặc biệt là cho giới trẻ, kêu gọi giới trẻ Việt Nam đang học tập, sinh sống ở nước ngoài hiểu rõ hơn và cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Bên cạnh sự hỗ trợ chăm sóc của Đảng và Nhà nước, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cần chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tìm giải pháp thích hợp trong phương thức hoạt động.

Người dân cùng các nạn nhân chất độc da cam tham gia chương trình đi bộ sáng 10.8 Ảnh: Thuận Văn

"Chúng ta cần mau chóng đưa dự án làng Cam vào hoạt động. Dự án phải giải quyết được 3 vấn đề: chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo, dạy nghề, tổ chức sản xuất. Những nạn nhân da cam sẽ được thay đổi vị thế, từ nạn nhân sang người truyền cảm hứng. Họ sẽ tạo ra sản phẩm tùy theo năng lực để khẳng định giá trị của bản thân. Đó là mục đích để đưa họ hòa nhập với cuộc sống. Tất cả vấn đề này cần sự chung tay của tất cả chúng ta", thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn bày tỏ. Ông cũng cho biết chương trình đi bộ Vì nạn nhân chất độc da cam nhằm lan tỏa khát vọng sống, tinh thần vượt qua số phận, vượt lên trong cuộc sống của những nạn nhân chất độc da cam.

Dịp này, ban tổ chức và các nhà tài trợ đã trao tặng 40 sổ tiết kiệm cho 40 hộ gia đình có nạn nhân nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn (10 triệu đồng/sổ). Ngoài ra, 20 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) và 5 xe lăn cũng được trao cho nạn nhân chất độc da cam.



