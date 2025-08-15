Vì sao cân nặng không giảm dù đã đi bộ đều đặn?

Nếu đã duy trì đi bộ đều đặn nhưng không thấy giảm cân, nguyên nhân có thể do những điều sau:

Không còn tạo đủ kích thích

Cơ thể rất thông minh. Nếu chúng ta luôn đi bộ với cùng một tốc độ và quãng đường qua nhiều ngày thì cơ thể sẽ nhanh chóng thích nghi, từ đó hiệu quả đốt calo giảm dần theo thời gian. Cuối cùng, việc giảm mỡ sẽ chững lại. Để khắc phục tình trạng này, người tập cần tăng độ khó, chẳng hạn thử đi nhanh hơn, leo dốc hoặc áp dụng phương pháp cường độ cao ngắt quãng, theo chuyên trang sức khỏe Verywellfit (Mỹ).

Để giảm mỡ bền vững và tránh mất cơ, người tập cần kết hợp đi bộ với các bài sức mạnh ẢNH: AI

Đi bộ mà không tập sức mạnh

Rất nhiều người bỏ qua vai trò của tập tạ hoặc các bài tập sức mạnh như squat, hít đất hay kéo xà đơn. Nếu cắt giảm calo kết hợp đi bộ thì cơ thể sẽ giảm mỡ thừa nhưng cũng sẽ mất cả khối lượng cơ. Khối lượng cơ ít đi thì khả năng đốt calo cũng giảm. Do đó, bên cạnh đi bộ, mọi người cũng cần tập các bài sức mạnh để duy trì khối lượng cơ.

Thiếu ngủ và stress

Giấc ngủ không đủ và stress cao là 2 yếu tố gây cản trở đáng kể việc giảm cân. Các nghiên cứu chỉ ra rằng thiếu ngủ làm tăng hoóc môn đói ghrelin, giảm hoóc môn no leptin, ảnh hưởng đến nhạy insulin và thúc đẩy tích trữ mỡ. Bên cạnh đó, hoóc môn căng thẳng cortisol cao trong thời gian dài cũng làm rối loạn chuyển hóa và cản trở giảm cân.

Nạp thêm calo

Sau khi hoàn thành buổi đi bộ, một số người sẽ ăn nhẹ món gì đó vì nghĩ rằng bản thân đã có buổi tập tốt, có thể ăn thoải mái một chút. Nếu ăn nhẹ bằng các món lành mạnh như trứng, quả hạch hay một củ khoai nhỏ thì không sao. Tuy nhiên, nếu ăn các món có nhiều đường bột, chẳng hạn bánh ngọt, thì sẽ làm tăng lượng calo nạp vào, từ đó khó giảm mỡ.

Không chú ý tư thế đi bộ

Tư thế đi bộ không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả tập mà còn đến vóc dáng và nguy cơ chấn thương. Trên thực tế, cải thiện tư thế khi đi bộ giúp giảm đau nhức cơ, cải thiện tốc độ đi bộ, giảm mỡ và tăng khối cơ. Tư thế đi bộ đúng là giữ đầu thẳng, vai thư giãn, siết chặt cơ bụng và tránh cúi người về phía trước, theo Verywellfit.