Tiết luộc: Đang giảm cân có nên ăn, bệnh gì cần lưu ý?

Thạc sĩ - bác sĩ Mai Đại Đức Anh, chuyên khoa y học gia đình - dinh dưỡng, Hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu, cho biết tiết luộc, hay huyết luộc là món ăn phổ biến trong ẩm thực Việt Nam. Hàm lượng calo trong tiết luộc phụ thuộc vào loại tiết (heo, vịt, gà,...) và cách chế biến. Cụ thể, 100 g tiết heo luộc cung cấp khoảng 35-40 calo, trong khi 100 g tiết vịt luộc chứa khoảng 24-25 calo. Nếu chỉ ăn một miếng tiết luộc cỡ trung bình (khoảng 50 g), bạn sẽ nạp vào cơ thể khoảng 12-20 calo. Tuy nhiên, con số này có thể dao động tùy vào cách chế biến, đặc biệt là độ đặc hay loãng của tiết và lượng nước còn giữ lại khi đông.

Một khẩu phần 100 g tiết heo luộc cung cấp lượng calo thấp hơn đáng kể so với nhiều thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày. Cụ thể, 100 g tiết heo luộc chỉ chứa khoảng 35-40 calo, trong khi 100 g cơm trắng cung cấp khoảng 130-150 calo, cao gấp 3-4 lần. Một ly sữa tươi không đường (180 ml) chứa khoảng 80 calo, còn một quả trứng gà luộc (khoảng 50 g) mang lại khoảng 70-75 calo.

Qua so sánh giữa tiết luộc với các thực phẩm trên, chúng ta có thể thấy, tiết luộc là thực phẩm ít calo, phù hợp với người đang ăn kiêng hoặc kiểm soát cân nặng nếu sử dụng đúng cách.

Gần như không chứa carbohydrate, chất béo

Một điểm cộng lớn của tiết luộc là gần như không chứa carbohydrate và chất béo. Điều này giúp hạn chế tích lũy năng lượng dư thừa, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn, đặc biệt phù hợp với chế độ ăn low-carb hay keto.

Có chứa protein và sắt

Dù không quá giàu đạm, tiết luộc vẫn cung cấp một lượng nhỏ protein và sắt. Đây là hai dưỡng chất cần thiết cho người ăn kiêng, giúp giảm cảm giác đói, duy trì khối cơ và ngăn ngừa tình trạng thiếu máu thường gặp khi ăn ít.

Những lưu ý khi ăn tiết luộc để giảm cân

Mặc dù tiết luộc là món ăn ít calo, nhưng để đảm bảo an toàn và hiệu quả, người dùng cần lưu ý một số vấn đề sau:

Ăn với lượng vừa phải. Mặc dù tiết luộc có hàm lượng calo thấp, nhưng nếu ăn quá nhiều trong một lần hoặc ăn thường xuyên, cơ thể vẫn có thể bị mất cân bằng dinh dưỡng. Vì vậy, mỗi lần ăn chỉ nên giới hạn trong khoảng 50-100 g để đảm bảo phù hợp với chế độ ăn giảm cân.

Ưu tiên tiết đã nấu chín kỹ. Tiết sống hoặc nấu chưa chín có nguy cơ tiềm ẩn các loại vi khuẩn, ký sinh trùng gây hại cho sức khỏe. Đặc biệt, người đang giảm cân nên tránh tuyệt đối các món như tiết canh, chỉ nên sử dụng tiết đã được luộc kỹ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Không kết hợp với nội tạng hoặc các món dầu mỡ. Nhiều món ăn phổ biến như cháo lòng, bún tiết thường đi kèm nội tạng và nước dùng nhiều mỡ, làm tăng đáng kể lượng calo nạp vào. Để kiểm soát năng lượng hiệu quả, bạn nên hạn chế ăn tiết kèm nội tạng. Thay vào đó, bạn chỉ nên dùng tiết với cháo loãng hoặc rau luộc lành mạnh.

Không nên ăn vào buổi tối muộn. Ăn tiết vào tối muộn, trước khi đi ngủ, nhất là khi kết hợp với cháo đặc hoặc món mặn dễ gây đầy bụng và khó tiêu. Thời điểm hợp lý để ăn tiết là vào bữa trưa hoặc chiều sớm để cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa và hấp thu hiệu quả.

Không ăn thay thế hoàn toàn cho bữa chính. Tiết luộc không cung cấp đầy đủ năng lượng và vi chất cần thiết cho một bữa ăn chính. Vì vậy, bạn không nên xem đây là món ăn thay thế hoàn toàn bữa chính, mà chỉ nên dùng như một món ăn phụ hoặc bữa phụ trong ngày.

Hạn chế ăn nếu mắc bệnh gout, mỡ máu hoặc bệnh gan, thận. Tiết luộc chứa lượng purin và cholesterol khá cao, không phù hợp với người bị gout, rối loạn mỡ máu hoặc các vấn đề về gan, thận. Nếu bạn đang mắc các bệnh lý này, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa tiết luộc vào khẩu phần ăn.

Ưu tiên tiết làm tại nhà thay vì mua sẵn ngoài hàng

Bác sĩ Đức Anh cho biết, tiết mua sẵn ngoài hàng có thể không đảm bảo vệ sinh hoặc chứa nhiều gia vị, muối, chất bảo quản không tốt cho người đang ăn kiêng. Việc tự nấu tiết luộc tại nhà giúp bạn kiểm soát được nguyên liệu, lượng muối và đảm bảo an toàn thực phẩm hơn.

Tiết luộc là món ăn giàu sắt, ít năng lượng, có thể đưa vào thực đơn lành mạnh. Tuy nhiên, bạn hãy ưu tiên tiết luộc đơn giản, tránh kết hợp với đồ nhiều mỡ và không nên ăn quá nhiều, quá thường xuyên.