7 loại thực phẩm giàu chất xơ giúp bạn giảm cân, giảm mỡ bụng

Nếu bạn đang muốn giảm cân, giảm mỡ bụng thì có nhiều việc phải làm, trong đó có việc tăng cường ăn chất xơ.

Jonah Mitchell, huấn luyện viên (HLV) cá nhân và là HLV dinh dưỡng ở Mỹ, cho biết: Không có loại thực phẩm nào có thể làm giảm mỡ bụng, nhưng những loại thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp bạn tạo ra sự thâm hụt calo một cách ổn định. Đây chính là điều kỳ diệu. Thực phẩm giàu chất xơ giúp cải thiện lượng đường trong máu, từ đó thúc đẩy độ nhạy insulin, giúp cải thiện tiêu hóa để bạn cảm thấy no lâu hơn, theo trang sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Có vòng eo thon gọn là mơ ước của nhiều người ẢNH MINH HỌA: AI

Cũng theo HLV Mitchell, chất xơ "nuôi dưỡng đường ruột của bạn, giúp cải thiện chức năng nội tiết tố và giảm viêm".

Nói tóm lại, những loại thực phẩm này không đốt cháy chất béo theo cách nghĩ của nhiều người, nhưng chúng giúp ta ăn ít calo hơn, là cách thực sự để cơ thể giảm mỡ và săn chắc.

Trái bơ là thực phẩm giàu chất xơ đầu tiên mà huấn luyện viên này khuyên dùng. Theo ông Mitchell, bơ được coi là loại thực phẩm chủ lực trong nhóm chất béo lành mạnh nhờ có mật độ dinh dưỡng và hàm lượng chất xơ cao hơn.

Bơ có thể được thêm vào các bữa ăn, hoặc là sinh tố, giúp bạn tăng cường chất xơ theo nhiều cách. Cứ nửa trái bơ cung cấp cho bạn khoảng 5g chất xơ.

Yến mạch

Yến mạch là món tiếp theo bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống của mình. "Đây là món ăn chính trong chế độ ăn uống hằng ngày của tôi. Nửa cốc yến mạch cung cấp 5g chất xơ để bắt đầu ngày mới. Có rất nhiều cách để ăn kèm yến mạch hoặc thêm vào yến mạch. Tôi thì thêm quế, mật ong và trái cây vào yến mạch để bắt đầu một ngày mới", HLV Mitchell cho biết.

Các loại quả mọng

Các loại quả mọng cũng giàu chất xơ. Đặc biệt, quả mâm xôi và quả mâm xôi đen là nguồn chất xơ tuyệt vời với rất ít calo. Khoảng một cốc mỗi loại cung cấp 6-8g chất xơ với chưa đến 100 calo. Hơn nữa, các loại quả mọng có vị rất ngon.

Hạt chia

Hạt chia này là loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, giúp giảm sự thèm ăn và có tác dụng chống viêm, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hai thìa canh hạt chia có thể bổ sung tới 10g chất xơ cho một ngày của bạn.

Rau họ cải

Những thực phẩm giàu chất xơ giúp bạn giảm cân, giảm mỡ bụng ẢNH MINH HỌA: AI

Những loại rau này gồm nhiều thứ, trong đó có bông cải xanh, súp lơ trắng và cải Brussels. Những loại rau này rất ít calo và rất giàu chất xơ với mỗi khẩu phần có khoảng 5g chất xơ. Đây là những thực phẩm bạn có thể ăn nhiều mà không cần nạp thêm calo.

Đậu và đậu lăng

Các loại đậu và đậu lăng là một loại chất xơ cần thiết khác. Đậu và đậu lăng là những thực phẩm tuyệt vời, giàu chất xơ và giàu dinh dưỡng. Một cốc nấu chín mỗi loại tương đương với khoảng 15g chất xơ và cũng là một nguồn protein thực vật tuyệt vời. Nó giúp điều chỉnh cảm giác thèm ăn để tiêu thụ ít calo hơn.

Vỏ hạt mã đề

Vỏ hạt mã đề là "một cách tuyệt vời để bổ sung chất xơ vào chế độ ăn uống của bạn!". HLV Mitchell cho biết bạn có thể dễ dàng bổ sung chất xơ này khi đang di chuyển hoặc có thể thêm vào các món nướng mà không nhận thấy nhiều thay đổi về hương vị hoặc kết cấu.

HLV Mitchell cho biết thêm: Giảm mỡ không phải là tìm kiếm những thực phẩm kỳ diệu, mà là tìm hiểu cơ thể bạn và cung cấp cho cơ thể những gì nó cần. Chất xơ nhiều hơn sẽ giúp bạn cảm thấy no hơn, giảm cảm giác thèm ăn và giúp duy trì mức thâm hụt calo dễ dàng hơn. Nếu bạn thực hiện đều đặn, nó sẽ có tác động lớn đến kết quả giảm cân, giảm mỡ của bạn theo thời gian, theo Eat This, Not That!