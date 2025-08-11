Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

7 loại thực phẩm giàu chất xơ giúp bạn giảm cân, giảm mỡ bụng

M.Giao
M.Giao
11/08/2025 00:08 GMT+7

7 loại thực phẩm giàu chất xơ này sẽ giúp kiềm chế cơn đói và cắt giảm calo một cách tự nhiên.

Nếu bạn đang muốn giảm cân, giảm mỡ bụng thì có nhiều việc phải làm, trong đó có việc tăng cường ăn chất xơ.

Jonah Mitchell, huấn luyện viên (HLV) cá nhân và là HLV dinh dưỡng ở Mỹ, cho biết: Không có loại thực phẩm nào có thể làm giảm mỡ bụng, nhưng những loại thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp bạn tạo ra sự thâm hụt calo một cách ổn định. Đây chính là điều kỳ diệu. Thực phẩm giàu chất xơ giúp cải thiện lượng đường trong máu, từ đó thúc đẩy độ nhạy insulin, giúp cải thiện tiêu hóa để bạn cảm thấy no lâu hơn, theo trang sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

7 loại thực phẩm giàu chất xơ giúp bạn giảm cân, giảm mỡ bụng - Ảnh 1.

Có vòng eo thon gọn là mơ ước của nhiều người

ẢNH MINH HỌA: AI

Cũng theo HLV Mitchell, chất xơ "nuôi dưỡng đường ruột của bạn, giúp cải thiện chức năng nội tiết tố và giảm viêm".

Nói tóm lại, những loại thực phẩm này không đốt cháy chất béo theo cách nghĩ của nhiều người, nhưng chúng giúp ta ăn ít calo hơn, là cách thực sự để cơ thể giảm mỡ và săn chắc.

Khám phá trái bơ - thực phẩm siêu dinh dưỡng cho sức khỏe bạn dễ dàng tận hưởng

Trái bơ là thực phẩm giàu chất xơ đầu tiên mà huấn luyện viên này khuyên dùng. Theo ông Mitchell, bơ được coi là loại thực phẩm chủ lực trong nhóm chất béo lành mạnh nhờ có mật độ dinh dưỡng và hàm lượng chất xơ cao hơn.

Bơ có thể được thêm vào các bữa ăn, hoặc là sinh tố, giúp bạn tăng cường chất xơ theo nhiều cách. Cứ nửa trái bơ cung cấp cho bạn khoảng 5g chất xơ.

Yến mạch

Yến mạch là món tiếp theo bạn nên bổ sung vào chế độ ăn uống của mình. "Đây là món ăn chính trong chế độ ăn uống hằng ngày của tôi. Nửa cốc yến mạch cung cấp 5g chất xơ để bắt đầu ngày mới. Có rất nhiều cách để ăn kèm yến mạch hoặc thêm vào yến mạch. Tôi thì thêm quế, mật ong và trái cây vào yến mạch để bắt đầu một ngày mới", HLV Mitchell cho biết.

Các loại quả mọng

Các loại quả mọng cũng giàu chất xơ. Đặc biệt, quả mâm xôi và quả mâm xôi đen là nguồn chất xơ tuyệt vời với rất ít calo. Khoảng một cốc mỗi loại cung cấp 6-8g chất xơ với chưa đến 100 calo. Hơn nữa, các loại quả mọng có vị rất ngon.

Hạt chia

Hạt chia này là loại thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, giúp giảm sự thèm ăn và có tác dụng chống viêm, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hai thìa canh hạt chia có thể bổ sung tới 10g chất xơ cho một ngày của bạn.

Rau họ cải

7 loại thực phẩm giàu chất xơ giúp bạn giảm cân, giảm mỡ bụng - Ảnh 2.

Những thực phẩm giàu chất xơ giúp bạn giảm cân, giảm mỡ bụng

ẢNH MINH HỌA: AI

Những loại rau này gồm nhiều thứ, trong đó có bông cải xanh, súp lơ trắng và cải Brussels. Những loại rau này rất ít calo và rất giàu chất xơ với mỗi khẩu phần có khoảng 5g chất xơ. Đây là những thực phẩm bạn có thể ăn nhiều mà không cần nạp thêm calo.

Đậu và đậu lăng

Các loại đậu và đậu lăng là một loại chất xơ cần thiết khác. Đậu và đậu lăng là những thực phẩm tuyệt vời, giàu chất xơ và giàu dinh dưỡng. Một cốc nấu chín mỗi loại tương đương với khoảng 15g chất xơ và cũng là một nguồn protein thực vật tuyệt vời. Nó giúp điều chỉnh cảm giác thèm ăn để tiêu thụ ít calo hơn.

Vỏ hạt mã đề

Vỏ hạt mã đề là "một cách tuyệt vời để bổ sung chất xơ vào chế độ ăn uống của bạn!". HLV Mitchell cho biết bạn có thể dễ dàng bổ sung chất xơ này khi đang di chuyển hoặc có thể thêm vào các món nướng mà không nhận thấy nhiều thay đổi về hương vị hoặc kết cấu.

HLV Mitchell cho biết thêm: Giảm mỡ không phải là tìm kiếm những thực phẩm kỳ diệu, mà là tìm hiểu cơ thể bạn và cung cấp cho cơ thể những gì nó cần. Chất xơ nhiều hơn sẽ giúp bạn cảm thấy no hơn, giảm cảm giác thèm ăn và giúp duy trì mức thâm hụt calo dễ dàng hơn. Nếu bạn thực hiện đều đặn, nó sẽ có tác động lớn đến kết quả giảm cân, giảm mỡ của bạn theo thời gian, theo Eat This, Not That!

Tin liên quan

3 điều cần làm sau khi ngủ dậy để giảm mỡ bụng

3 điều cần làm sau khi ngủ dậy để giảm mỡ bụng

Đối với nhiều người, phần khó nhất, dễ gây nản lòng nhất trên hành trình cải thiện vóc dáng là giảm mỡ bụng. Các nghiên cứu cho thấy một số thói quen thực hiện ngay sau khi thức dậy có thể góp phần giảm mỡ hiệu quả.

Mỡ bụng: 4 nguyên nhân âm thầm khiến giảm mỡ thất bại

Thời điểm ‘vàng’ uống nước giúp giảm mỡ bụng

Khám phá thêm chủ đề

giảm cân giảm mỡ bụng no lâu Thèm ăn trái bơ Yến mạch hạt chia Vỏ hạt mã đề
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận