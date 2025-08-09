Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Thời điểm ‘vàng’ uống nước giúp giảm mỡ bụng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
09/08/2025 13:25 GMT+7

Uống đủ nước giúp tăng tốc độ trao đổi chất, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ quá trình đốt mỡ thừa. Để đạt được điều này, không chỉ uống đủ mà còn cần uống đúng lúc.

Nước không chỉ đơn giản là yếu tố duy trì sự sống mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng, đặc biệt là giảm mỡ bụng. Nghiên cứu cho thấy có những thời điểm trong ngày mà uống nước sẽ mang lại hiệu quả giảm cân và giảm mỡ bụng tốt hơn nhiều lần so với lúc khác, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Thời điểm ‘vàng’ uống nước giúp giảm mỡ bụng - Ảnh 1.

Uống đủ nước khi tập luyện thể thao giúp duy trì sức bền và hiệu suất vận động

ẢNH: AI

Để hỗ trợ giảm mỡ bụng, các chuyên gia khuyến cáo mọi người cần uống nước vào những thời điểm sau:

Sau bữa ăn 1-2 giờ

Uống nhiều nước ngay sau khi ăn sẽ làm loãng dịch vị dạ dày, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa. Tuy nhiên, sau bữa ăn khoảng 1-2 giờ, uống nhiều nước sẽ hỗ trợ hấp thụ dinh dưỡng, thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng từ thực phẩm.

Nghiên cứu trên chuyên san The American Journal of Clinical Nutrition chỉ ra rằng duy trì lượng nước ổn định trong ngày giúp tăng quá trình sinh nhiệt, từ đó tăng lượng calo tiêu hao ngay cả khi nghỉ ngơi.

Trước bữa ăn 30 phút

Uống nước trước bữa ăn khiến chúng ta cảm thấy no hơn và hạn chế ăn quá mức. Nghiên cứu trên chuyên san Obesity cho thấy những người uống 500 ml nước 30 phút trước mỗi bữa ăn có thể giảm cân nhiều hơn 44% so với nhóm không uống nước trước bữa ăn. Hiện tượng này xảy ra khi cả 2 nhóm có cùng một chế độ ăn như nhau.

Ngoài ra, uống nước trước bữa ăn cũng kích thích quá trình tiết enzym tiêu hóa, giúp chuyển hóa thức ăn hiệu quả hơn, tránh tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng.

Trước khi tập luyện

Mất nước sẽ làm giảm sức bền, giảm khả năng sinh nhiệt và hiệu suất vận động. Uống nước trước khi tập luyện không chỉ giúp cơ thể duy trì mức năng lượng mà còn kích thích quá trình đốt mỡ diễn ra mạnh mẽ hơn.

Các chuyên gia khuyến cáo nên uống 400-600 ml nước khoảng 1-2 giờ trước khi tập luyện. Lượng nước bổ sung này giúp cơ bắp hoạt động hiệu quả hơn và ngăn ngừa mất nước khi vận động. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, nó sẽ ưu tiên đốt mỡ làm năng lượng thay vì phân hủy cơ.

Trước khi đi ngủ 1 giờ

Nhiều người ngại uống nước vào buổi tối vì sợ tiểu đêm. Tuy nhiên, uống một lượng nhỏ khoảng 150-200 ml trước khi đi ngủ 1 giờ không chỉ giúp cơ thể giải độc qua gan, thận mà còn hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo trong khi ngủ.

Điều này là do trong giai đoạn ngủ sâu, hoóc môn tăng trưởng và leptin hoạt động mạnh. Đây là 2 yếu tố quan trọng giúp phân giải mỡ nội tạng. Uống nước đúng cách vào buổi tối cho phép cơ thể tối ưu hóa chức năng này, theo Verywell Health.

Khám phá thêm chủ đề

uống nước kiểm soát cân nặng Mỡ thừa Mất nước bữa ăn uống nước trước bữa ăn giảm cân mỡ bụng Đi ngủ
