Sức khỏe

Nắng nóng nên uống nước lạnh hay ấm: Lời khuyên bất ngờ của bác sĩ

Thiên Lan
Thiên Lan
08/08/2025 00:09 GMT+7

Nắng nóng gay gắt, điều đương nhiên là mọi người đều muốn hạ nhiệt càng nhanh càng tốt. Và uống nước là một trong những cách giúp giải nhiệt được nhiều người thực hiện.

Khi thời tiết nắng nóng và đổ mồ hôi mà uống nước ấm thì có vẻ sai sai, nhưng điều thú vị là một số nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, việc uống nước ấm trong thời tiết nóng có thể làm mát hiệu quả hơn so với đồ uống lạnh.

Tại sao đồ uống nóng có thể giúp hạ nhiệt?

Giáo sư, tiến sĩ Ollie Jay, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Nhiệt và sức khỏe tại Khoa Y và sức khỏe, Đại học Sydney (Úc), đã công bố một số nghiên cứu, điều tra xem liệu uống nước ấm có thể làm giảm lượng nhiệt dự trữ trong cơ thể so với uống nước lạnh hay không.

Trong thử nghiệm, những người tham gia đạp xe trong 75 phút và được uống nước ở các mức nhiệt độ 1,5°C, 10°C, 37°C hoặc 50°C.

Nắng nóng nên uống nước lạnh hay nóng: Lời khuyên bất ngờ của bác sĩ - Ảnh 1.

Uống nước 50°C làm nhiệt độ cơ thể cao hơn một chút nhưng lượng nhiệt dự trữ tổng thể của cơ thể lại thấp hơn sau khi tập thể dục so với khi uống nước mát hơn

Ảnh minh họa: AI

Kết quả khiến nhiều người bất ngờ: Uống nước 50°C làm nhiệt độ cơ thể cao hơn một chút nhưng lượng nhiệt dự trữ tổng thể của cơ thể lại thấp hơn sau khi tập thể dục so với khi uống nước mát hơn, theo trang tin sức khỏe Men's Health.

Đáng chú ý, lượng nhiệt dự trữ của cơ thể là một chỉ báo tốt hơn về nhiệt độ cơ thể tổng thể.

Bác sĩ đa khoa Deborah Lee từ Nhà thuốc Dr Fox (Anh), giải thích: Tất cả đều phụ thuộc vào việc đổ mồ hôi. Khi uống nước ấm, các cảm biến nhiệt độ trong miệng và lưỡi sẽ kích hoạt cơ chế điều hòa nhiệt độ hoặc làm mát của cơ thể. Điều này kích hoạt các sợi thần kinh giao cảm, kích hoạt các tuyến mồ hôi. Những dây thần kinh giao cảm này cũng gây giãn nở các mạch máu trên bề mặt da giúp thoát nhiệt tốt hơn.

Mặc dù uống nước lạnh cũng sẽ giúp hạ nhiệt. Tuy nhiên, nó có thể khiến cơ thể ít đổ mồ hôi hơn nên không làm mát cơ thể hơn so với nước ấm, bác sĩ Lee nói thêm.

Nắng nóng, uống gì tốt nhất?

Bác sĩ Lee lưu ý caffeine là chất kích thích nên có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể. Đây là chất lợi tiểu nên có xu hướng làm tình trạng mất nước trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy không nên uống nhiều cà phê trong thời tiết nóng.

Sô cô la và soda cũng chứa caffeine nên cũng sẽ tác động tương tự, tệ nhất là nước tăng lực.

Do đó, nước lọc ấm hoặc trà bạc hà là tốt nhất để giải nhiệt ngày nắng nóng, theo Men's Health.

Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là đảm bảo luôn đủ nước. Vì vậy, bất kể nước ấm hay lạnh, hãy đảm bảo uống đủ nước.

Nếu tập luyện cường độ cao trong thời tiết nóng bức, cũng nên chú ý bổ sung chất điện giải, vì rất có thể sẽ bị mất nước do đổ mồ hôi quá nhiều.

