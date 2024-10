Lợi ích tuyệt vời của việc uống nước nóng mỗi ngày

Nước nóng giúp cơ thể thải độc tố, cải thiện lưu thông máu, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn.



Không chỉ vậy, một cốc nước ấm còn giúp bạn thư giãn, giảm căng thẳng, thậm chí hỗ trợ giảm cân, theo trang Eat This, Not That!

Uống nước ấm buổi sáng rất tốt cho sức khỏe Ảnh: Pexels

Ngăn ngừa táo bón

Bà Tammy Lakatos Shames và bà Lyssie Lakatos, chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, đồng tình rằng khi chúng ta uống nước, đặc biệt là nước ấm, sẽ giúp làm mềm phân. Bạn sẽ đi đại tiện dễ dàng và đều đặn hơn.

Ngoài ra, nước còn giúp cơ thể chúng ta được cung cấp đủ nước. Thiếu nước là một trong những nguyên nhân chính gây táo bón.

Cung cấp nước cho cơ thể

Cơ thể chúng ta cần nước để vận chuyển chất dinh dưỡng, tiêu hóa thức ăn và thực hiện hàng ngàn hoạt động khác.

Uống nước nóng là một cách đơn giản nhưng hiệu quả để bổ sung nước cho cơ thể. Việc uống nước nóng thường xuyên giúp tăng cường quá trình hydrat hóa, hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng.

Theo khuyến nghị Viện Y học Mỹ, phụ nữ nên uống khoảng 2,3 lít nước mỗi ngày và nam giới nên uống khoảng 3,3 lít nước mỗi ngày.

Giúp cơ thể thải độc tự nhiên

Uống nước nóng làm tăng nhiệt độ cơ thể, kích thích cơ thể giải phóng độc tố và nhiệt độ dư thừa thông qua mồ hôi.

Da là cơ quan lớn nhất của cơ thể, vì vậy việc thải độc qua mồ hôi là vô cùng hiệu quả.

Hỗ trợ giảm cân

Uống nước ấm, dù nóng hay lạnh, đều có thể giúp chúng ta giảm cân. Nước giúp làm đầy dạ dày, khiến chúng ta cảm thấy no hơn và giảm cảm giác thèm ăn.

Ngoài ra, nước ấm còn có tác dụng làm dịu thần kinh, đặc biệt hữu ích cho những người hay ăn uống khi căng thẳng.

Giảm nguy cơ mắc bệnh.

Uống nước nóng kết hợp với trà hoặc cà phê không chỉ giúp bạn tỉnh táo mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Việc thường xuyên uống cà phê có thể giúp kéo dài tuổi thọ và giảm nguy cơ mắc các bệnh như Parkinson, tiểu đường, một số loại ung thư và bệnh gan.

Trong khi đó, trà lại giàu chất chống oxy hóa, có khả năng bảo vệ tim mạch, ngăn ngừa tiểu đường loại 2, một số loại ung thư, đột quỵ và bệnh gan.

Giảm chướng bụng

Nếu bạn tiêu thụ quá nhiều đường hoặc muối, cơ thể gặp phải tình trạng giữ nước và chướng bụng.

Việc uống nước sẽ giúp đào thải lượng muối và đường dư thừa ra khỏi cơ thể, đồng thời cân bằng lại lượng nước đã mất.