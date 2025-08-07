Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Lý do nên uống nước trước khi đánh răng mỗi sáng

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
07/08/2025 09:47 GMT+7

Nhiều người vẫn duy trì thói quen đánh răng ngay sau khi thức dậy như một phản xạ quen thuộc để loại bỏ mùi hôi miệng và bắt đầu ngày mới.

Tuy nhiên, ông Bhumesh Tyagi, bác sĩ Nội tổng quát tại Ấn Độ, cho rằng việc uống nước trước khi đánh răng có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe.

Thói quen đơn giản này không chỉ giúp cơ thể bù nước sau một đêm dài mà còn hỗ trợ quá trình thải độc, cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa, tăng cường trao đổi chất và thậm chí giúp làn da sáng khỏe hơn, theo trang sức khỏe Onlymyhealth (Ấn Độ).

Lý do nên uống nước trước khi đánh răng mỗi sáng - Ảnh 1.

Uống nước trước khi đánh răng có thể mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho sức khỏe

Ảnh: AI

Thải độc tích tụ qua đêm

Trong lúc ngủ, cơ thể bước vào quá trình tự phục hồi và thải độc. Khoang miệng là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn và độc tố suốt đêm.

Uống nước ngay sau khi thức dậy giúp cơ thể được bù nước sau nhiều giờ không tiếp nhận chất lỏng.

Việc này còn giúp gan và thận khởi động tốt hơn, đẩy nhanh việc loại bỏ các chất độc ra khỏi cơ thể trước khi quá trình tiêu hóa bắt đầu.

Nếu đánh răng trước, một phần vi khuẩn trong miệng sẽ bị loại bỏ nhưng việc uống nước trước mới giúp quá trình giải độc nội tại diễn ra hiệu quả hơn.

Tăng cường trao đổi chất

Theo ông Tyagi, việc uống khoảng 250 đến 500 ml nước ngay sau khi thức dậy có thể giúp tăng tốc độ trao đổi chất lên đến 30%. Việc này giúp hệ tiêu hóa hoạt động nhanh chóng, hỗ trợ đốt cháy năng lượng tốt hơn và góp phần kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Cơ thể được đánh thức một cách nhẹ nhàng, tự nhiên và chuẩn bị tốt hơn cho các hoạt động trong ngày.

Lý do nên uống nước trước khi đánh răng mỗi sáng - Ảnh 2.

Sau khi uống nước, đánh răng, chúng ta có thể đi bộ thể dục để bắt đầu ngày mới

Ảnh: AI

Bảo vệ hệ vi sinh trong miệng

Ngoài ra, việc uống nước trước khi đánh răng còn giúp bảo vệ hệ vi sinh tự nhiên trong khoang miệng.

Nước bọt tích tụ qua đêm chứa enzym và vi khuẩn có lợi giúp bảo vệ nướu và răng. Nếu đánh răng ngay sau khi thức dậy, những yếu tố có lợi này sẽ bị loại bỏ.

Uống nước trước không chỉ giúp làm loãng vi khuẩn gây hại mà còn giữ lại hệ vi sinh có lợi, từ đó không làm rối loạn độ pH trong khoang miệng và giữ môi trường miệng cân bằng cho đến khi được làm sạch bằng kem đánh răng.

Cải thiện làn da và tăng năng lượng

Mất nước vào buổi sáng cũng là nguyên nhân khiến làn da trở nên xỉn màu, tinh thần mệt mỏi và khó tập trung.

Bổ sung nước đúng thời điểm giúp phục hồi độ ẩm, cải thiện độ đàn hồi của da, đồng thời giúp đầu óc minh mẫn.

Dù vậy, việc uống nước trước không có nghĩa là bỏ qua bước đánh răng. Vệ sinh răng miệng vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe.

Điều quan trọng là ở thứ tự thực hiện. Uống nước trước, sau đó đợi khoảng 10 đến 15 phút để cơ thể thích nghi, rồi mới đánh răng và tiếp tục các bước chăm sóc cá nhân khác sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn.

Tin liên quan

Uống nước chanh ấm buổi sáng: Tốt cho bệnh thận hay gây hại?

Uống nước chanh ấm buổi sáng: Tốt cho bệnh thận hay gây hại?

Nước chanh có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, từ hỗ trợ tiêu hóa tốt đến cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu. Nhiều người quan tâm sức khỏe có thói quen uống nước chanh ấm vào buổi sáng.

Không phải ngay khi thức dậy, bác sĩ khuyên nên đánh răng lúc này

Đánh răng mỗi ngày 1 lần có tốt?

Khám phá thêm chủ đề

Đánh răng uống nước Chất độc Răng miệng Làn da Trao đổi chất thải độc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận