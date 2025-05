3 điều cần làm sau khi ngủ dậy để giảm mỡ bụng

Các thói quen buổi sáng ảnh hưởng lớn đến quá trình trao đổi chất, nồng độ hoóc môn gây đói và khả năng đốt cháy mỡ trong suốt phần còn lại trong ngày. Chỉ cần thực hiện đều đặn vài hành động nhỏ sau khi thức dậy, chúng ta có thể thể thúc đẩy giảm mỡ nhanh hơn, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Uống khoảng 500 ml nước khi vừa thức dậy vào buổi sáng giúp tăng tốc quá trình trao đổi chất, hỗ trợ giảm mỡ ẢNH: AI

Để thúc đẩy giảm mỡ, đặc biệt là mỡ bụng, mọi người ngay khi ngủ dậy cần thực hiện thường xuyên những hành động sau:

Uống 2 ly nước giúp tăng tốc quá trình trao đổi chất, hỗ trợ giảm mỡ

Uống nước đóng vai trò thiết yếu cho gần như mọi chức năng trong cơ thể. Việc uống 2 ly nước, khoảng 500 ml, ngay sau khi thức dậy là cách đơn giản nhưng hiệu quả để khởi động quá trình đốt mỡ.

Sau một đêm, cơ thể dễ bị mất nước, từ đó làm chậm quá trình trao đổi chất. Uống nước khi mới ngủ dậy giúp khởi động lại hệ thống trao đổi chất và loại bỏ các độc tố làm cản trở quá trình đốt mỡ.

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san Obesity cho thấy uống 500 ml nước giúp tăng tỷ lệ trao đổi chất lên 30% chỉ trong 10 phút và kéo dài hơn một giờ. Ngoài ra, nước còn giúp chúng ta cảm thấy no, từ đó giảm lượng thức ăn nạp vào trong bữa sáng.

Ăn bữa sáng giàu protein

Sau khi uống nước, mọi người nên ăn một bữa sáng giàu protein. Protein không chỉ cần thiết cho việc duy trì và phục hồi cơ bắp mà còn đóng vai trò then chốt trong việc giảm mỡ, đặc biệt là vùng bụng. Ăn protein giúp ức chế hoóc môn gây đói ghrelin và tăng hiệu ứng nhiệt của thức ăn, tức là hiện tượng mà cơ thể cần tiêu hao nhiều calo hơn để tiêu hóa.

Một nghiên cứu trên chuyên san The American Journal of Clinical Nutrition cho thấy những người ăn chế độ giàu protein trong 12 tuần giảm được lượng mỡ lớn hơn đáng kể, đặc biệt là mỡ bụng, so với nhóm ăn ít protein hơn.

Giảm căng thẳng và thiền

Hoóc môn căng thẳng cortisol có liên hệ trực tiếp đến việc tích mỡ bụng. Mức cortisol cao, đặc biệt vào buổi sáng, sẽ khiến cơ thể dễ tích trữ mỡ bụng và tăng cảm giác thèm đồ ngọt hoặc béo. Do đó, kiểm soát căng thẳng ngay sau khi thức dậy là rất cần thiết.

Nghiên cứu đăng trên chuyên san Psychoneuroendocrinology cho thấy các phương pháp giảm căng thẳng như thiền, chánh niệm giúp giảm đáng kể mức cortisol và cải thiện tâm trạng, theo Verywell Health.