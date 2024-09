Trái bơ là ‘siêu thực phẩm’ nhưng bệnh nào cần phải tránh ăn?

Những người mắc một số vấn đề sức khỏe nhất định nên tránh ăn bơ. Một số dưỡng chất trong bơ có thể mang lại những nguy cơ sức khỏe, từ tương tác thuốc đến khiến bệnh hiện có trở nên nghiêm trọng hơn, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Những người mắc bệnh thận và trào ngược nên tránh ăn bơ ẢNH: PEXELS

Những bệnh khi đã mắc cần tránh ăn bơ gồm:

Cục máu đông

Những người bị rung nhĩ, rối loạn đông máu hay có nguy cơ bị cục máu đông thường sẽ được kê đơn thuốc làm loãng máu. Thuốc sẽ giúp ngăn ngừa hình thành cục máu đông, nhờ đó giúp ngăn ngừa đột quỵ, đau tim và thuyên tắc phổi.

Thuốc hoạt động bằng cách làm giảm tác dụng của vitamin K trong cơ thể, từ đó làm chậm khả năng đông máu. Một số loại thuốc làm loãng máu, chẳng hạn như Warfarin, có thể tương tác với vitamin K. Vì vậy, người bệnh cần hạn chế ăn các món có vitamin K, trong đó có trái bơ.

Bệnh thận

Những người mắc bệnh thận giai đoạn đầu không nhất thiết phải kiểm soát lượng kali trong bữa ăn hằng ngày. Vì ở thời điểm này, thận vẫn có thể xử lý kali trong máu một cách hiệu quả.

Tuy nhiên, khi bệnh thận tiến triển đến các giai đoạn sau thì khả năng lọc kali của thận sẽ giảm dần. Hệ quả là khiến kali tích tụ trong máu và dẫn tình trạng nguy hiểm là tăng kali máu. Vì trái bơ giàu kali nên người mắc bệnh thận cần hết sức thận trọng khi ăn loại trái cây này.

Trào ngược

Ở những người mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD), a xít dạ dày đi ngược lên thực quản sẽ gây kích ứng niêm mạc thực quản, dẫn đến các triệu chứng như ợ nóng, trào ngược, buồn nôn, khàn giọng và một số triệu chứng khác. Bơ với hàm lượng chất béo cao có thể kích hoạt các triệu chứng này.

Các loại thực phẩm chứa nhiều chất béo, từ đồ chiên xào đến các món lành mạnh như trái bơ, óc chó, đều sẽ mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa. Do đó, chúng nằm trong dạ dày lâu hơn, khiến lượng a xít tiết ra nhiều hơn. A xít dạ dày càng nhiều thì càng dễ gây trào ngược, theo Eat This, Not That!.