Ngày mới với tin tức sức khỏe: Thêm lý do để ăn bơ, nhất là nam giới

Tại sao không nên để tóc ướt đi ngủ?; Ăn đu đủ có làm tăng đường huyết đột ngột?; Giảm ăn tinh bột tác động đến giấc ngủ như thế nào?...

Lợi ích bất ngờ của quả bơ liên quan đến ung thư ở nam giới

Như chúng ta đã biết, phì đại tuyến tiền liệt là tình trạng phổ biến ở nam giới lớn tuổi, gây chèn ép niệu đạo, ảnh hưởng đến khả năng tiểu tiện hoặc xuất tinh. Ngoài ra, nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới cũng tăng theo độ tuổi và quý ông nên bắt đầu sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt ở độ tuổi 55.



Một hợp chất độc đáo có trong quả bơ có thể cải thiện các triệu chứng tiết niệu liên quan đến tuyến tiền liệt Pexels

Nam giới có thể chăm sóc tuyến tiền liệt thông qua chế độ ăn uống. Tổ chức Chăm sóc tiết niệu của Mỹ cho biết có một hợp chất độc đáo có trong thực vật, đặc biệt là quả bơ, có thể cải thiện các triệu chứng tiết niệu liên quan đến tuyến tiền liệt.

Đó là beta-sitosterol, một loại phytosterol. Chất này có khả năng ức chế và tiêu diệt các tế bào ung thư tuyến tiền liệt, đồng thời giảm các triệu chứng của phì đại tuyến tiền liệt.

Trong 100 g bơ chứa trung bình 76 mg beta-sitosterol.

Theo phân tích được công bố trên tạp chí khoa học Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, bơ có hàm lượng beta-sitosterol cao nhất so với 19 loại trái cây phổ biến khác.

Một đánh giá năm 2023 trên tạp chí của Hiệp hội nghiên cứu tiết niệu của Mỹ cho thấy beta-sitosterol có thể ức chế và tiêu diệt các tế bào ung thư tuyến tiền liệt.

Beta-sitosterol cũng đã được các nghiên cứu chứng minh là làm giảm các triệu chứng của phì đại tuyến tiền liệt. Bạn đọc có thể xem thêm nội dung bài viết này trên trang sức khỏe ngày 22.5.

Tại sao không nên để tóc ướt đi ngủ?

Vì quá bận rộn nên nhiều người có thói quen tắm và gội đầu vào buổi tối. Các chuyên gia khuyến cáo không nên để tóc ướt rồi đi ngủ, đặc biệt là tóc dài, vì có thể dẫn đến nhiều tác động tiêu cực với sức khỏe.

Do đi làm cả ngày, sau đó tiếp tục hội họp, đi học hay chăm sóc gia đình nên nhiều người thường tắm và gội đầu khá muộn. Đôi khi, tóc không thể khô kịp lúc đi ngủ. Nếu làm khô tóc bằng máy sấy thì lâu dài gây hại cho tóc, trong khi để tóc khô tự nhiên thì cần nhiều thời gian.

Ngủ khi tóc còn ướt khiến tóc dễ bị gãy MINH HỌA: PEXELS

Ngủ trong tình trạng tóc vẫn còn ướt có thể dẫn đến những nguy cơ sức khỏe sau:

Dễ bị sổ mũi. Một số người cho rằng để tóc ướt đi ngủ sẽ dễ gây cảm lạnh. Tuy nhiên, xét về mặt khoa học thì điều này không đúng. Vì cảm lạnh là do bị nhiễm virus, thường là virus Rhinovirus, gây ra.

Chúng ta chỉ có thể bị cảm khi tiếp xúc với loại virus này trên các bề mặt, giọt bắn hay bắt tay với người bệnh. Tuy nhiên, để tóc ướt đi ngủ có thể gây sổ mũi và nghẹt mũi.

Nhiễm nấm. Để tóc ướt đi ngủ sẽ khiến tóc và da đầu bị ẩm kéo dài. Đây là điều kiện tuyệt vời để nấm phát triển. Các loại nấm như Malassezia sẽ gây ra các tình trạng như gàu hoặc viêm da đầu.

Không chỉ da đầu mà tóc ướt cũng khiến gối bị ẩm. Đặc biệt, áo gối nếu ẩm thì sẽ là môi trường cực kỳ thuận lợi để nấm phát triển. Nội dung tiếp theo của bài viết này sẽ có trên trang sức khỏe ngày 22.5.

Ăn đu đủ có làm tăng đường huyết đột ngột?

Đu đủ từ lâu được biết đến là một loại quả có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cả quả và lá đu đủ đều được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền.

Về mặt khoa học, đu đủ chứa các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Chúng còn có đặc tính chống ung thư, phòng bệnh tiểu đường và tăng cường hệ miễn dịch.

Đu đủ từ lâu được biết đến là một loại quả có nhiều lợi ích cho sức khỏe Freepik

Giống như lựu, bưởi và dưa lưới, đu đủ là loại trái cây nhiệt đới thơm ngon, giàu vitamin C, A, chất xơ và chất chống oxy hóa.

Theo bà Jenna Werner, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, ăn đu đủ thường xuyên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Theo đó, đặc tính chống oxy hóa của đu đủ giúp giảm viêm, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và có thể ngăn ngừa ung thư. Hàm lượng nước cao trong đu đủ còn giúp da sáng mịn và rạng rỡ.

Bà Maya Feller, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Mỹ, cho biết đu đủ chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể như vitamin C, E, beta-carotene và lycopene, giúp giảm thiểu tổn thương tế bào, tăng cường miễn dịch.

Đu đủ còn chứa papain, một loại enzyme hỗ trợ tiêu hóa. Chất xơ prebiotic trong vỏ và hạt đu đủ cung cấp nguồn dinh dưỡng cho lợi khuẩn trong đường ruột, kích thích sản xuất axit béo chuỗi ngắn, mang lại lợi ích cho hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.