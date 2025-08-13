Phát hiện mới: Đi bộ chỉ chừng này phút mỗi ngày, ngủ say đến sáng!

Nhằm tìm hiểu tần suất và cường độ hoạt động thể chất liên quan như thế nào đến giấc ngủ, các nhà khoa học từ Đại học Texas (Mỹ) đã tiến hành nghiên cứu bao gồm 69 người tham gia, kéo dài trong 8 tháng. Họ được đeo thiết bị theo dõi mức độ tập thể dục và giấc ngủ.

Những người tham gia báo cáo 3 tuần một lần về chất lượng giấc ngủ, cũng như mức năng lượng, sự căng thẳng và sự hài lòng vào buổi sáng .

Kết quả cho thấy tập thể dục đều đặn, tốt nhất là mỗi ngày, giúp cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ sâu - giai đoạn quan trọng giúp cơ thể và não bộ phục hồi.

Đi bộ nhanh hoặc vận động ở cường độ vừa phải đến mạnh mẽ chỉ 10 phút mỗi ngày giúp tăng cường giấc ngủ sâu Ảnh: AI

Đi bộ nhanh chỉ 10 phút mỗi ngày là đủ để ngủ ngon hơn, sâu hơn

Đáng chú ý, kết quả đã phát hiện chỉ cần đi bộ nhanh hoặc vận động ở cường độ vừa phải đến mạnh mẽ chỉ 10 phút mỗi ngày cũng đủ giúp tăng cường giấc ngủ sâu và nâng cao năng lượng tinh thần vào ngày hôm sau, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Vận động vừa phải đến mạnh mẽ được định nghĩa là những chuyển động khiến nhịp thở tăng lên nhưng vẫn có thể nói chuyện.

Tác giả nghiên cứu, Phó giáo sư Benjamin Baird nhấn mạnh: Để thúc đẩy giấc ngủ ngon, tập thể dục đều đặn mỗi ngày là quan trọng hơn nhiều so với chỉ dồn vào cuối tuần.

Đồng tác giả, Chris Corral, thạc sĩ về hành vi sức khỏe và giáo dục sức khỏe tại Đại học Texas, bổ sung rằng: Giấc ngủ sâu rất quan trọng, nó giúp cơ thể thực hiện phần lớn quá trình phục hồi thể chất và nhận thức. Giấc ngủ tốt hơn mang lại sức khỏe não bộ tốt hơn và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và trầm cảm.

Cuối cùng, các chuyên gia khuyên: Bạn không cần phải chạy marathon, chỉ cần vận động một chút mỗi ngày cũng có ích. Vận động nhẹ nhàng cũng rất quan trọng, ngay cả một chút vẫn tốt hơn là không tập gì, theo Scitech Daily.