Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Phát hiện mới: Đi bộ chỉ chừng này phút mỗi ngày, ngủ say đến sáng!

Thiên Lan
Thiên Lan
13/08/2025 00:09 GMT+7

Trong nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí Journal of Physical Activity & Health các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra cách đi bộ tốt nhất để có giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn.

Nhằm tìm hiểu tần suất và cường độ hoạt động thể chất liên quan như thế nào đến giấc ngủ, các nhà khoa học từ Đại học Texas (Mỹ) đã tiến hành nghiên cứu bao gồm 69 người tham gia, kéo dài trong 8 tháng. Họ được đeo thiết bị theo dõi mức độ tập thể dục và giấc ngủ.

Những người tham gia báo cáo 3 tuần một lần về chất lượng giấc ngủ, cũng như mức năng lượng, sự căng thẳng và sự hài lòng vào buổi sáng .

Kết quả cho thấy tập thể dục đều đặn, tốt nhất là mỗi ngày, giúp cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ sâu - giai đoạn quan trọng giúp cơ thể và não bộ phục hồi.

Phát hiện mới: Đi bộ chỉ chừng này phút mỗi ngày, ngủ say đến sáng! - Ảnh 1.

Đi bộ nhanh hoặc vận động ở cường độ vừa phải đến mạnh mẽ chỉ 10 phút mỗi ngày giúp tăng cường giấc ngủ sâu

Ảnh: AI

Đi bộ nhanh chỉ 10 phút mỗi ngày là đủ để ngủ ngon hơn, sâu hơn

Đáng chú ý, kết quả đã phát hiện chỉ cần đi bộ nhanh hoặc vận động ở cường độ vừa phải đến mạnh mẽ chỉ 10 phút mỗi ngày cũng đủ giúp tăng cường giấc ngủ sâu và nâng cao năng lượng tinh thần vào ngày hôm sau, theo trang tin khoa học Scitech Daily.

Vận động vừa phải đến mạnh mẽ được định nghĩa là những chuyển động khiến nhịp thở tăng lên nhưng vẫn có thể nói chuyện.

Tác giả nghiên cứu, Phó giáo sư Benjamin Baird nhấn mạnh: Để thúc đẩy giấc ngủ ngon, tập thể dục đều đặn mỗi ngày là quan trọng hơn nhiều so với chỉ dồn vào cuối tuần.

Đồng tác giả, Chris Corral, thạc sĩ về hành vi sức khỏe và giáo dục sức khỏe tại Đại học Texas, bổ sung rằng: Giấc ngủ sâu rất quan trọng, nó giúp cơ thể thực hiện phần lớn quá trình phục hồi thể chất và nhận thức. Giấc ngủ tốt hơn mang lại sức khỏe não bộ tốt hơn và giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và trầm cảm.

Cuối cùng, các chuyên gia khuyên: Bạn không cần phải chạy marathon, chỉ cần vận động một chút mỗi ngày cũng có ích. Vận động nhẹ nhàng cũng rất quan trọng, ngay cả một chút vẫn tốt hơn là không tập gì, theo Scitech Daily.

Tin liên quan

Để sống thọ hơn, người lớn tuổi chỉ cần đi bộ chừng này phút

Để sống thọ hơn, người lớn tuổi chỉ cần đi bộ chừng này phút

Mặc dù lợi ích sức khỏe của việc đi bộ hằng ngày đã được chứng minh, nhưng đi bộ trong bao lâu, nhanh hay chậm là tốt nhất để giảm nguy cơ tử vong, kéo dài tuổi thọ, vẫn chưa có nhiều thông tin cụ thể.

Thực sự đi bộ bao nhiêu bước mỗi ngày là tốt nhất?

Khoa học tìm ra cách đi bộ thực sự ngăn ngừa đau tim, đột quỵ

Khám phá thêm chủ đề

Đi bộ Giấc ngủ Tập thể dục vận động ngủ ngon chất lượng giấc ngủ ngủ sâu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận