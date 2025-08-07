Khoa học tìm ra cách đi bộ thực sự ngăn ngừa đau tim, đột quỵ

Tin vui là trong nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học European Journal of Preventive Cardiology, các nhà khoa học đã tìm ra cách đi bộ giúp ngăn ngừa những biến cố chết người trên.

Người huyết áp cao đi bộ nhanh tránh đau tim, đột quỵ

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Sydney (Úc) đã phân tích dữ liệu của 32.192 người tham gia là bệnh nhân huyết áp cao, ở độ tuổi trung bình là 64 từ Ngân hàng sinh học Anh UK Biobank, được theo dõi trong gần 8 năm. Tất cả người tham gia được đeo thiết bị theo dõi để ghi nhận tốc độ và số bước đi mỗi ngày.

Các nhà khoa học đã tìm ra cách đi bộ giúp ngăn ngừa những biến cố chết người Ảnh: AI

Trong thời gian theo dõi có 1.935 ca bệnh tim hoặc đột quỵ.

Kết quả đã phát hiện đi bộ nhiều hơn, nhanh hơn thực sự giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc các vấn đề nghiêm trọng về tim mạch và đột quỵ.

Các tác giả nhận thấy so với mức trung bình 2.300 bước mỗi ngày, cứ mỗi 1.000 bước tăng thêm giúp giảm 17% nguy cơ mắc biến cố tim mạch nghiêm trọng (bao gồm các biến cố như đau tim, đột quỵ hoặc tử vong do tim mạch nói chung), hiệu quả tăng dần cho đến 10.000 bước/ngày. Đặc biệt, hơn 10.000 bước, nguy cơ đột quỵ càng giảm thêm.

Cụ thể, mỗi 1.000 bước tăng thêm mỗi ngày giúp:

Giảm 25,2 ca biến cố tim mạch nghiêm trọng trên 1.000 người.

Giảm 5,76 ca suy tim trên 1.000 người.

Giảm 7,92 ca nhồi máu cơ tim trên 1.000 người.

Giảm 8,32 ca đột quỵ trên 1.000 người, theo trang tin y khoa News Medical.

Ngoài số bước, cường độ cũng đóng vai trò quan trọng. Trung bình 30 phút đi bộ mỗi ngày với tốc độ nhanh khoảng 80 bước/phút giúp giảm 30% nguy cơ gặp biến cố tim mạch nghiêm trọng. Tốc độ này tương đương với đi gần 3 bước trong 2 giây.

Hiệu quả tương tự ở người không bị huyết áp cao

Phân tích riêng ở 37.350 người không bị huyết áp cao cho thấy, mỗi 1.000 bước tăng thêm giúp:

Giảm 20,2% nguy cơ mắc biến cố tim mạch nghiêm trọng.

Giảm 23,2% nguy cơ suy tim.

Giảm 17,9% nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Giảm 24,6% nguy cơ đột quỵ, theo News Medical.

Người giám sát nghiên cứu, Giáo sư - tiến sĩ Emmanuel Stamatakis, tại Đại học Sydney, nhấn mạnh: Đi bộ nhanh càng nhiều, càng giúp giảm nguy cơ gặp biến cố tim mạch nghiêm trọng.

Ông Emmanuel Stamatakis cho rằng phát hiện này cung cấp mục tiêu rõ ràng và dễ thực hiện, kể cả dưới 10.000 bước/ngày. Đặc biệt, bệnh nhân huyết áp cao nên duy trì hoạt động thể chất như một phần chăm sóc tiêu chuẩn.