Kỳ thi toán quốc tế VIMC 2025: Trên 500 thí sinh tranh tài tại Đà Nẵng

Chiều 15.8, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng phối hợp Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn (VKU) - ĐH Đà Nẵng, Công ty CP IEG Toàn Cầu tổ chức khai mạc kỳ thi toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025.

Đoàn chủ nhà Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm tại lễ khai mạc ẢNH: HUY ĐẠT

VIMC 2025 không chỉ là nơi các thí sinh thể hiện tài năng, bản lĩnh mà còn vun đắp tình bạn quốc tế, để lại những kỷ niệm và mối gắn kết vượt qua biên giới.

VIMC 2025 được tổ chức theo chuẩn quốc tế của IMC (International Mathematics Competition), là kỳ thi thường niên được luân phiên tổ chức tại các quốc gia thành viên, dành cho học sinh THCS giỏi toán đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đây là một trong những kỳ thi uy tín nhất, không chỉ là nơi tranh tài kiến thức mà còn là sân chơi quốc tế bổ ích, khuyến khích các tài năng toán học cọ xát, sáng tạo và mở rộng nghiên cứu.

Năm nay, kỳ thi thu hút 526 thí sinh, 181 giáo viên, 100 khách mời quốc tế đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, chia thành 2 bảng: Key Stage II (dành cho học sinh lớp 5-6) và Key Stage III (dành cho học sinh lớp 7-8).



Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Anh Tuấn khẳng định, IMC là cơ hội để học sinh các nước giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và khám phá những nền văn hóa khác nhau.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Anh Tuấn phát biểu khai mạc ẢNH: HUY ĐẠT

“Các em có mặt tại đây không chỉ để thử thách chính mình với những bài toán khó mà còn để cùng nhau chia sẻ, học hỏi và mở rộng tầm nhìn của bản thân”, ông Trần Anh Tuấn chia sẻ.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức kỳ thi, cho rằng toán học không chỉ là môn khoa học của những con số và công thức mà còn là ngôn ngữ chung của nhân loại, giúp con người hiểu sâu hơn về thế giới, kết nối trí tuệ, mở ra những giải pháp sáng tạo cho tương lai. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Al), năng lực tư duy toán học, tư duy logic, khả năng hợp tác quốc tế trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức kỳ thi, phát biểu chào mừng các đoàn thi đến với TP.Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

VIMC 2025 kéo dài đến ngày 19.8. Mỗi thí sinh đều trải qua 2 vòng thi bắt buộc, gồm cá nhân và đồng đội. Đề thi được tuyển chọn từ những đề xuất do ban chuyên môn các quốc gia gửi về, sau đó Ban tổ chức quốc tế (do Chiu Chang Foundation điều phối) sẽ thẩm định, biên soạn và thống nhất để đưa ra bộ đề chính thức.

Ở vòng cá nhân, bảng EMIC gồm 15 câu hỏi với tổng điểm tối đa 150, thời gian làm bài 90 phút; bảng IWYMIC cũng gồm 15 câu hỏi, tổng điểm tối đa 120, thời gian làm bài kéo dài 120 phút. Vòng đồng đội có 4 thí sinh cùng phối hợp giải 10 bài toán trong 70 phút, tổng điểm tối đa 400.

Đoàn thi Uzbekistan hào hứng bước vào kỳ thi ẢNH: HUY ĐẠT