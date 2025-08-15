Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Kỳ thi toán quốc tế VIMC 2025: Trên 500 thí sinh tranh tài tại Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
15/08/2025 18:20 GMT+7

Kỳ thi toán quốc tế VIMC 2025 với 526 thí sinh từ hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ chính thức khai mạc tại TP.Đà Nẵng, mở ra sân chơi trí tuệ và kết nối hữu nghị quốc tế.

Chiều 15.8, Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng phối hợp Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn (VKU) - ĐH Đà Nẵng, Công ty CP IEG Toàn Cầu tổ chức khai mạc kỳ thi toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025.

- Ảnh 1.

Đoàn chủ nhà Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm tại lễ khai mạc

ẢNH: HUY ĐẠT

VIMC 2025 không chỉ là nơi các thí sinh thể hiện tài năng, bản lĩnh mà còn vun đắp tình bạn quốc tế, để lại những kỷ niệm và mối gắn kết vượt qua biên giới.

VIMC 2025 được tổ chức theo chuẩn quốc tế của IMC (International Mathematics Competition), là kỳ thi thường niên được luân phiên tổ chức tại các quốc gia thành viên, dành cho học sinh THCS giỏi toán đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Đây là một trong những kỳ thi uy tín nhất, không chỉ là nơi tranh tài kiến thức mà còn là sân chơi quốc tế bổ ích, khuyến khích các tài năng toán học cọ xát, sáng tạo và mở rộng nghiên cứu.

Năm nay, kỳ thi thu hút 526 thí sinh, 181 giáo viên, 100 khách mời quốc tế đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, chia thành 2 bảng: Key Stage II (dành cho học sinh lớp 5-6) và Key Stage III (dành cho học sinh lớp 7-8).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Anh Tuấn khẳng định, IMC là cơ hội để học sinh các nước giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và khám phá những nền văn hóa khác nhau.

- Ảnh 2.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Anh Tuấn phát biểu khai mạc

ẢNH: HUY ĐẠT

“Các em có mặt tại đây không chỉ để thử thách chính mình với những bài toán khó mà còn để cùng nhau chia sẻ, học hỏi và mở rộng tầm nhìn của bản thân”, ông Trần Anh Tuấn chia sẻ. 

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức kỳ thi, cho rằng toán học không chỉ là môn khoa học của những con số và công thức mà còn là ngôn ngữ chung của nhân loại, giúp con người hiểu sâu hơn về thế giới, kết nối trí tuệ, mở ra những giải pháp sáng tạo cho tương lai. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Al), năng lực tư duy toán học, tư duy logic, khả năng hợp tác quốc tế trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

- Ảnh 3.

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức kỳ thi, phát biểu chào mừng các đoàn thi đến với TP.Đà Nẵng

ẢNH: HUY ĐẠT

VIMC 2025 kéo dài đến ngày 19.8. Mỗi thí sinh đều trải qua 2 vòng thi bắt buộc, gồm cá nhân và đồng đội. Đề thi được tuyển chọn từ những đề xuất do ban chuyên môn các quốc gia gửi về, sau đó Ban tổ chức quốc tế (do Chiu Chang Foundation điều phối) sẽ thẩm định, biên soạn và thống nhất để đưa ra bộ đề chính thức.

Ở vòng cá nhân, bảng EMIC gồm 15 câu hỏi với tổng điểm tối đa 150, thời gian làm bài 90 phút; bảng IWYMIC cũng gồm 15 câu hỏi, tổng điểm tối đa 120, thời gian làm bài kéo dài 120 phút. Vòng đồng đội có 4 thí sinh cùng phối hợp giải 10 bài toán trong 70 phút, tổng điểm tối đa 400.

- Ảnh 4.

Đoàn thi Uzbekistan hào hứng bước vào kỳ thi

ẢNH: HUY ĐẠT

Các giải thưởng đáng chú ý

Giải thưởng của kỳ thi được trao ở cả 3 cấp độ: cá nhân, đồng đội, toàn đoàn. Ở hạng mục cá nhân, thí sinh có thể nhận huy chương vàng, bạc, đồng hoặc chứng nhận khuyến khích theo tỷ lệ 1: 2: 3: 4.

Giải nhóm được tính dựa trên tổng điểm cao nhất của 3 trong 4 thành viên của đội; nếu có đội bằng điểm, yếu tố thành viên thứ tư và quyết định của Hội đồng học thuật sẽ là tiêu chí phân định. Với giải đồng đội, thứ hạng dựa trên tổng điểm của cả đội, trường hợp hòa điểm sẽ xét điểm của câu khó nhất.

Giải chung cuộc Grand Prize được tính từ tổng điểm của cả 2 vòng thi, tối đa 1.000 điểm đối với bảng EMIC và 880 điểm đối với bảng IWYMIC; ngoài ra còn có giải nhì và ba. Nếu các đội bằng điểm, tiêu chí ưu tiên là điểm vòng đồng đội, tiếp đến là điểm câu khó nhất. Bên cạnh đó, 6 đội có màn trình diễn xuất sắc, sáng tạo và để lại ấn tượng tốt nhất tại đêm văn hóa sẽ được trao giải đặc biệt.

Xem thêm bình luận