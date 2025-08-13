Mô hình mới ở TP.Đà Nẵng: Bố trí 2 sinh viên mỗi phường, xã hỗ trợ ứng dụng CNTT

UBND TP.Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch đưa sinh viên tình nguyện ngành CNTT nhằm triển khai mạnh mẽ ứng dụng CNTT, chuyển đổi số phục vụ hoạt động của phường, xã trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặc biệt là cung cấp, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, mỗi phường, xã được bố trí 2 sinh viên tình nguyện ngành CNTT hỗ trợ; thời gian thực hiện trong tháng 8.2025.

Nội dung triển khai chính của kế hoạch là hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức các phường, xã ứng dụng CNTT, chuyển đổi số phục vụ việc xử lý lỗi các thiết bị CNTT như máy tính, máy in, máy quét, máy bốc số, kết nối mạng, wifi...

Các sinh viên tình nguyện hướng dẫn sử dụng và đầu mối xử lý các lỗi về phần mềm quản lý điều hành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, ký số chuyên dùng; hướng dẫn sử dụng các công cụ AI phổ biến trong công tác hành chính, văn phòng.

Mỗi xã, phường tại TP.Đà Nẵng sẽ được bố trí 2 sinh viên tình nguyện hỗ trợ ứng dụng CNTT trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ẢNH: HOÀNG SƠN

Đồng thời, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các thiết bị CNTT tại trung tâm phục vụ hành chính công các phường, xã như bốc số, tra cứu...; sử dụng, làm thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, tra cứu kết quả, tái sử dụng giấy tờ đã số hóa của cá nhân.

Cùng với đó, sinh viên tình nguyện sẽ hướng dẫn ký số cá nhân trên hồ sơ; hướng dẫn các kỹ năng, tiện ích số cơ bản khác của chính quyền như các dịch vụ trên app Danang Smart City, cổng bình dân học vụ số, VneID; hỗ trợ người dân sử dụng các nền tảng khác của doanh nghiệp như Xanh SM, Grab...

UBND TP.Đà Nẵng đề nghị các trường đại học: FPT, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Duy Tân chủ trì tổ chức triển khai phát động, tuyển sinh viên tình nguyện ngành CNTT, trong đó ưu tiên sinh viên là người ở tại địa phương đăng ký tham gia hỗ trợ.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn cho sinh viên tình nguyện trước khi thực hiện nhiệm vụ tại UBND các phường, xã. Các ngành có liên quan thực hiện thanh toán kinh phí hỗ trợ các trường đại học triển khai tổ chức đưa sinh viên tình nguyện về hỗ trợ địa phương.

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ đảm bảo sức khỏe khi tham gia tình nguyện thực hiện nhiệm vụ tại UBND các phường, xã; tham gia đầy đủ các buổi tập huấn kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức. Mọi phát sinh, vướng mắc cần báo cáo kịp thời với đại diện UBND phường, xã, đại diện trường, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, đường dây nóng thành phố để được hướng dẫn, hỗ trợ, xử lý kịp thời.