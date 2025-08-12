Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đà Nẵng: 1.335 người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp bao nhiêu?

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
12/08/2025 19:03 GMT+7

Bên cạnh mức phụ cấp hằng tháng, người hoạt động không chuyên trách ở các xã, phường tại TP.Đà Nẵng còn được hỗ trợ một khoản để đảm bảo thu nhập.

Ngày 12.8, HĐND TP.Đà Nẵng thông qua tờ trình của UBND thành phố về tổng số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường trên địa bàn sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, tính đến ngày 1.7, toàn thành phố có 1.335 người hoạt động không chuyên trách làm việc tại các xã, phường mới. Trước khi sắp xếp, con số này là 3.289 người.

Ban Pháp chế HĐND TP.Đà Nẵng đề xuất giữ nguyên mức phụ cấp theo quy định cũ của từng địa phương (Quảng Nam và Đà Nẵng cũ) để đảm bảo công bằng, tránh giảm thu nhập trong thời gian chuyển tiếp.

Theo tờ trình, UBND TP.Đà Nẵng đề xuất áp dụng mức phụ cấp hằng tháng theo nghị quyết của HĐND TP.Đà Nẵng (cũ) đến ngày 31.5.2026 đối với người hoạt động không chuyên trách.

Ngoài khoản hỗ trợ "cứng", TP.Đà Nẵng sẽ có thêm chính sách hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường

Theo đó, HĐND TP.Đà Nẵng thống nhất, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường được hưởng mức phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở (bao gồm cả phần đóng bảo hiểm xã hộibảo hiểm y tế).

Ngoài ra, TP.Đà Nẵng sẽ hỗ trợ thêm phụ cấp hằng tháng, chia theo mức được quy định tại nghị quyết cũ của 2 địa phương trước khi sáp nhập.

Cụ thể, người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường thuộc TP.Đà Nẵng (cũ) được hỗ trợ 0,36 lần mức lương cơ sở nếu có trình độ trung cấp; 0,6 lần với trình độ cao đẳng; 0,84 lần với trình độ đại học; 1,17 lần với trình độ thạc sĩ.

Người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ) được hỗ trợ 1,01 lần mức lương cơ sở nếu có trình độ đại học trở lên; 0,87 lần nếu có trình độ dưới đại học.

