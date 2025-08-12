Ứng dụng chuyển đổi số, kinh tế số giúp hộ kinh doanh tiết kiệm tiền tỉ

Ngày 12.8, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp cùng Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Kinh tế số - Động lực tăng trưởng mới cho TP.HCM". Theo chia sẻ từ PGS-TS Trần Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Kinh tế số - Xã hội số, Bộ Khoa học và Công nghệ, có một số mô hình kinh tế số thành công tại TP.HCM và Bình Dương (cũ) năm 2024 đã được triển khai, khi ứng dụng thành công công nghệ vào hoạt động sản xuất - kinh doanh của hộ kinh doanh, doanh nghiệp.

Các chuyên gia chia sẻ về kinh tế số, chuyển đổi số tại hội thảo ẢNH: CTV

Đơn cử như mô hình được Bộ Khoa học và Công nghệ kết hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM triển khai thí điểm chuyển đổi số bán buôn, bán lẻ tại quận Phú Nhuận (cũ), với hơn 2.100 hộ kinh doanh. Hiệu quả đo lường đối với các dịch vụ ăn uống của hộ kinh doanh giảm chi phí 16%, tăng lợi nhuận từ 15 - 30%. Các cửa hàng bán lẻ tiết kiệm 25% chi phí vận hành do cắt giảm nhân sự, tăng lượng khách hàng mới từ 25-35%... Tương tự, mô hình thí điểm khác cũng thành công nhờ ứng dụng chuyển đổi số. Theo đó, tập đoàn Becamex Bình Dương đã phối hợp cùng Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thí điểm mô hình sản xuất thông minh tại nhà máy Orion Vina (Bình Dương cũ). Kết quả, công suất tăng 30%, thời gian dừng máy giảm 68% và chi phí kiểm tra giảm 50% và hiệu quả kinh doanh đem lại lên tới 19 triệu USD trong 8 tháng.

Theo ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, sau sáp nhập, TP.HCM có lợi thế như quy mô kinh tế và dân số vượt trội, hệ sinh thái kinh tế đa dạng, nền tảng hạ tầng số, thị trường tiêu dùng số rộng lớn, có chính sách đặc thù và cơ chế thí điểm. Phát triển kinh tế số được xác định là định hướng chiến lược và là yếu tố then chốt để cùng góp phần siêu đô thị mới đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững. Trên cơ sở các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, UBND TP.HCM đã đề ra mục tiêu tổng thể đến năm 2025, kinh tế số sẽ đóng góp khoảng 25% GRDP và nâng lên trên 40% GRDP vào năm 2030.

Tại hội thảo, nhiều chuyên gia đến từ Đại học Kinh tế TP.HCM cũng chia sẻ và đề xuất nhiều mô hình cũng như các phương pháp tiếp cận, đo lường để phát triển kinh tế số, thúc đẩy đóng góp chung vào tăng trưởng kinh tế của thành phố.