Tăng cường hợp tác, giữ bình yên tuyến biên giới Việt Nam - Lào

Ngày 15.8, Công an TP.Đà Nẵng (Việt Nam) và Công an tỉnh Sê Kông (Lào) tổ chức hội nghị giao ban thường niên, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Hội nghị do thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng và thiếu tướng Khamban Phommanivong, Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông đồng chủ trì với sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các xã biên giới của 2 địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp (bên phải) và thiếu tướng Khamban Phommanivong ký kết biên bản ghi nhớ năm 2025

ẢNH: Đ.X

Năm 2024, trên cơ sở thỏa thuận hợp tác đã ký kết, lực lượng công an 2 bên phối hợp chặt chẽ, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đặc biệt trên tuyến biên giới.

Công an TP.Đà Nẵng và Công an tỉnh Sê Kông bên đã trao đổi thông tin liên quan 3 vụ án, 5 nghi phạm vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép ma túy từ Lào vào Việt Nam; phối hợp bảo đảm an toàn cho công dân 2 nước cư trú, làm ăn, học tập. Hai bên cũng tăng cường tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân biên giới tôn trọng phong tục, tập quán của nhau; quản lý hoạt động thương mại, tạo điều kiện để nhân dân giao lưu, phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, Công an TP.Đà Nẵng và Công an tỉnh Sê Kông đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các loại tội phạm xâm phạm an ninh trật tự.

Công an TP.Đà Nẵng và Công an tỉnh Sê Kông triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 ẢNH: Đ.X

Tại hội nghị, 2 bên thống nhất tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác thường niên trong bảo đảm an ninh trật tự; mở rộng các hoạt động giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, góp phần củng cố và phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.



Giám đốc công an 2 địa phương tặng quà, chụp ảnh lưu niệm ẢNH: Đ.X

Sau khi TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam sáp nhập, TP.Đà Nẵng (mới) hiện có đường biên giới dài khoảng 142 km tiếp giáp với tỉnh Sê Kông (Lào).

Thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Nam cũ (nay là Công an TP.Đà Nẵng) vẫn duy trì cơ chế giao ban thường niên với Công an tỉnh Sê Kông. Sự phối hợp này nhằm chia sẻ thông tin, hỗ trợ truy xét tội phạm xuyên quốc gia và góp phần bảo đảm an toàn cho công dân 2 nước; giữ gìn trật tự trên các tuyến giao thông, cửa khẩu và khu vực có cộng đồng người Việt - Lào sinh sống, học tập, làm ăn...

Mối quan hệ hợp tác bền vững đã thể hiện tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, vượt ra ngoài giới hạn địa lý, hành chính, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững bình yên biên giới, vì sự ổn định và phát triển của khu vực.

