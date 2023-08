Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế hợp tác cùng công an Lào phòng, chống tội phạm

Ngày 9.8, tại TP.Huế, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an 2 tỉnh Sê Kong và Salavan (Lào) đã tổ chức lễ ký kết biên bản hợp tác đảm bảo ANTT năm 2023, và sơ kết 1 năm thực hiện biên bản hợp tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2022 - 2025.



Lãnh đạo công an các tỉnh ký kết biên bản hợp tác đảm bảo ANTT năm 2023 N.X

Tại buổi lễ, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế; đại tá Khăm Ban Phôm Mạ Ni Vông, Giám đốc Công an tỉnh Sê Kông và đại tá Ê Ka Lạt Thèng Sổm Bắt, Phó giám đốc Công an tỉnh Salavan thông báo những kết quả nổi bật về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn 3 tỉnh.

Lãnh đạo công an 3 tỉnh vui mừng khi việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đối ngoại được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Công an hai nước giao phó. Đặc biệt, việc thực hiện biên bản hợp tác bảo đảm ANTT năm 2022 và 1 năm triển khai thực hiện biên bản hợp tác phòng, chống ma túy giữa công an các tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Qua đó, lực lượng công an 3 tỉnh đã nắm tình hình, trao đổi thông tin liên quan đến an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; quản lý tốt đường biên, cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh…

Đoàn công tác công an 2 tỉnh của Lào thăm, làm việc với Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế N.X

Sau khi trao đổi, thống nhất các nội dung có liên quan, đại diện lãnh đạo công an 3 tỉnh đã ký kết biên bản hợp tác bảo đảm ANTT năm 2023. Đồng thời, tiếp tục khẳng định, phát huy kết quả đạt được. Trong thời gian tới, lãnh đạo, cán bộ công an 3 tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị truyền thống.

Cùng ngày, đoàn công tác Công an 2 tỉnh Salavan và Sê Kông đã đến thăm, làm việc với ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tại buổi gặp mặt, ông Lưu đánh giá cao sự phối hợp giữa công an các tỉnh trong công tác đảm bảo ANTT. Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế yêu cầu Công an Thừa Thiên - Huế tiếp tục phối hợp chặt chẽ để cùng Công an tỉnh Sê Kông và Công an tỉnh Salavan chủ động, nắm chắc tình hình bảo đảm ANTT trong mọi tình huống.