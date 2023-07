Công an Thừa Thiên-Huế triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công tội phạm

Ngày 7.7, Công an Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023.

Theo báo cáo, Công an Thừa Thiên - Huế đã triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, ma túy, tín dụng đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao, cố ý gây thương tích... Cụ thể, đã điều tra, kết luận 262/275 vụ án, góp phần làm giảm tội phạm so với cùng kỳ năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trao Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế N.X

Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã khám phá hàng chục chuyên án, trong đó có nhiều chuyên án lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ 860 triệu đến 15 tỉ đồng. Bắt, xử lý 102 vụ với 205 đối tượng tội phạm ma túy...



Công an Thừa Thiên - Huế còn tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy chữa cháy; mở các đợt cao điểm ra quân xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, chở quá khổ quá tải,…

Bên cạnh đó, thực hiện dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý CCCD, tập trung hoàn thành việc thu nhận hồ sơ CCCD đối với 100% công dân đang cư trú tại địa phương.

Các cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân, giai đoạn 2020 - 2022 N.X

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế biểu dương, đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Công an Thừa Thiên - Huế đạt được trên các mặt công tác.

Ông Phương nhấn mạnh, trong thời gian tới Công an Thừa Thiên - Huế cần tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đạt được, chú trọng thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng; giữ vững môi trường an ninh, an toàn, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trao Cờ thi đua xuất sắc cho Phòng Cảnh sát hình sự; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng công an nhân dân.

Dịp này, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng công an nhân dân, giai đoạn 2020 - 2022 của Bộ trưởng Bộ Công an cho 8 cá nhân xuất sắc.