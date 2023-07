Đắk Nông: Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh Tổ quốc

Ngày 7.7, tại xã Đức Minh (H.Đắk Mil, Đắk Nông), Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Đắk Nông tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023.

Đến tham dự ngày hội có ông Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại tá Nguyễn Thế Chi, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an), cùng đại diện các cơ quan, ban ngành địa phương.

Đại diện nhiều đơn vị đến tham dự "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tỉnh Đắk Nông năm 2023

CTV

Phát biểu tại ngày hội, ông Tạ Thanh Quyền, Chủ tịch UBND xã Đức Minh cho biết, để góp phần đảm bảo an ninh Tổ quốc, địa phương đã xây dựng các mô hình "Tổ an ninh trật tự", "Camera an ninh", "Bảo vệ cà phê", "Ánh sáng an ninh", "Phụ nữ quản lý, giáo dục trẻ em không vi phạm pháp luật". Nổi bật là mô hình "Bảo vệ cà phê" được thành lập từ năm 2011, đến nay mô hình này hoạt động rất hiệu quả, có sức lan tỏa trong quần chúng nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Tiết mục văn nghệ tại "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023

CTV

Đại tá Nguyễn Thế Chi, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Đức Minh nói riêng và tỉnh Đắk Nông nói chung. Bên cạnh đó, địa phương cần tập trung xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với thế trận quốc phòng toàn dân; vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát hiện tố giác tội phạm…

Nhân dịp này, ban tổ chức trao kỷ niệm chương, bằng khen của Bộ Công an, giấy khen của UBND H.Đắk Mil và của xã Đức Minh cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trao 75 triệu đồng hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho 1 hộ nghèo trên địa bàn xã Đức Minh.

Đại biểu tham dự "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023

CTV

Trước đó, ngày 6.7, cũng tại xã Đức Minh, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (Bộ Công an), Bệnh viện Mắt TP.HCM tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đồng thời trao tặng hơn 200 phần quà (với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại đây. Ngoài ra, ban tổ chức còn khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và học sinh trên địa bàn xã Đức Minh.