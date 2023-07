Bình Phước: Nhiều cách làm hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 7.7, Công an tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới", biểu dương, khen thưởng nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào.

Trong 10 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Bình Phước đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước phát biểu tại hội nghị H.G

Hiện toàn tỉnh có 55 loại mô hình với 401 mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, khu dân cư. Trong đó có một số mô hình phát huy hiệu quả như: mô hình camera an ninh; thôn xóm bình yên; tái hòa nhập cộng đồng; "Người cha trách nhiệm"; tổ công nhân dịch vụ đô thị tự quản về an ninh, trật tự; đội công nhân xung kích, tự quản về an ninh trật tự…

Đại tá Nguyễn Phương Đằng, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước tặng giấy khen của Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân HG

Ủy ban MTTQ VN các cấp đã duy trì 59 điểm sáng pháp luật cấp huyện và 190 điểm sáng chấp hành pháp luật cấp xã với 615 tổ, nhóm nòng cốt, 122 đoạn đường tự quản, 33 mô hình khu dân cư tự quản về an toàn giao thông… Đáng chú ý, có 3 mô hình điểm về khu dân cư tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới tại 3 huyện biên giới Lộc Ninh, Bù Đốp và Bù Gia Mập. Các tổ hòa giải tại cơ sở đã xác minh, hòa giải thành công gần 11.000 vụ việc, qua đó góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Văn Mi tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể HG

Dịp này, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh 10 năm qua, được UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ VN tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước tuyên dương, khen thưởng.