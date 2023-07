Khám bệnh tặng quà người nghèo ở Đắk Nông

Chương trình từ thiện này do Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất phối hợp với Bệnh viện Mắt TP.HCM và Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm tỉnh Đắk Nông, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức.

Bác sĩ của Bệnh viện Mắt TP.HCM đang khám bệnh cho người dân xã Đức Minh. Có hơn 300 người dân được khám và phát thuốc miễn phí. TRUNG HIẾU

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã trao tặng hơn 200 phần quà (mỗi phần gồm 500 ngàn đồng tiền mặt, 10kg gạo cùng một số nhu yếu phẩm) cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng 50 phần quà gồm dụng cụ học tập cho các em học sinh nghèo hiếu học thuộc Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (xã Đức Minh), trồng mới 500 cây xanh tại xã Đức Minh với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Số tiền này do cán bộ, chiến sĩ đơn vị và các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ.

Thượng tá Phạm Vũ Hương Giang, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân sơn Nhất trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn TRUNG HIẾU

Người dân nơi đây còn được tuyên truyền pháp luật, được hướng dẫn thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến...



Bên cạnh đó, đoàn từ thiện cũng đã đến thăm, tặng quà cho một số giáo xứ trên địa bàn xã Đức Minh.

Đại tá Hồ Quang Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông ( thứ 4 từ phải qua) và Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tặng quà giáo xứ Xã Đoài TRUNG HIẾU

Thượng tá Phạm Vũ Hương Giang, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết đây là hoạt động thường niên của đơn vị để góp phần chia sẻ khó khăn và tạo động lực giúp người dân vươn lên trong cuộc sống, chung tay cùng chính quyền và lực lượng công an tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.