Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm cướp giật túi xách du khách Hàn Quốc

Huy Đạt
Huy Đạt
15/08/2025 15:18 GMT+7

Chưa đầy 4 giờ sau vụ cướp giật túi xách của du khách Hàn Quốc, Công an P.An Hải (TP.Đà Nẵng) đã bắt giữ nghi phạm, thu hồi tang vật.

Chiều 15.8, Công an P.An Hải (TP.Đà Nẵng) cho biết đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ nghi phạm cướp giật túi xách du khách Hàn Quốc chỉ trong chưa đầy 4 giờ sau khi xảy ra vụ việc. Chính quyền P.An Hải cũng tổ chức khen thưởng đột xuất, trao thưởng nóng cho lực lượng công an phường vì thành tích phá án nhanh.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 14.8, anh Lee Joo Ho (33 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú đường Trần Đức Thông, P.An Hải, TP.Đà Nẵng) đang đi bộ trên đường Dương Đình Nghệ thì bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát, giật chiếc túi xách. Trong túi có điện thoại iPhone 14 Pro Max và 8 triệu đồng tiền mặt.

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an P.An Hải đã chỉ đạo Tổ phòng chống tội phạm phối hợp cảnh sát khu vực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát hiện trường, trích xuất camera an ninh, khoanh vùng đối tượng. 

Chỉ chưa đầy 4 tiếng đồng hồ sau, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thanh Vân (25 tuổi, trú đường Trương Định, P.An Hải), thu giữ tang vật gồm 1 điện thoại iPhone 14 Pro Max và xe máy SH. 

Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm cướp giật túi xách du khách Hàn Quốc- Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Vân

ẢNH: Đ.X

Hiện Công an P.An Hải tiếp tục thu hồi toàn bộ tài sản bị cướp giật, hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng ngày 15.8, tại trụ sở Công an P.An Hải, Đảng ủy và UBND P.An Hải đã tổ chức khen thưởng đột xuất, trao thưởng nóng cho lực lượng công an phường vì thành tích phá án nhanh.

Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm cướp giật túi xách du khách Hàn Quốc- Ảnh 3.

Đảng ủy và UBND P.An Hải thưởng nóng Công an P.An Hải

ẢNH: Đ.X

Tại buổi khen thưởng, ông Phùng Phú Phong, Bí thư Đảng ủy P.An Hải, biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, nghiệp vụ sắc bén và quyết tâm cao của tập thể Công an P.An Hải.

Ông Phong nhấn mạnh, đây là chiến công thể hiện rõ bản lĩnh kiên cường, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân và tạo niềm tin trong lòng du khách. Thành tích xử lý nhanh, hiệu quả vụ án cho thấy tinh thần trách nhiệm và năng lực nghiệp vụ của lực lượng công an phường; đồng thời củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào lực lượng công an cơ sở, luôn sẵn sàng có mặt, đấu tranh vì sự an toàn, bình yên của cộng đồng.

Tin liên quan

Đà Nẵng: Truy bắt nhóm người mang hung khí đi 'giải quyết mâu thuẫn'

Đà Nẵng: Truy bắt nhóm người mang hung khí đi 'giải quyết mâu thuẫn'

CSGT TP.Đà Nẵng truy đuổi qua nhiều tuyến đường, bắt giữ nhóm người mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Đà Nẵng: Lính cứu hỏa tinh nhuệ cứu 5 người khỏi vụ cháy nhà trong đêm

Đà Nẵng: Triệt xóa nhiều vụ tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy ven sông Hàn

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng công an cướp giật tài sản Hàn Quốc Iphone Công an P.An Hải
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận