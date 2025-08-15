Đà Nẵng: Bắt nóng nghi phạm cướp giật túi xách du khách Hàn Quốc

Chiều 15.8, Công an P.An Hải (TP.Đà Nẵng) cho biết đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ nghi phạm cướp giật túi xách du khách Hàn Quốc chỉ trong chưa đầy 4 giờ sau khi xảy ra vụ việc. Chính quyền P.An Hải cũng tổ chức khen thưởng đột xuất, trao thưởng nóng cho lực lượng công an phường vì thành tích phá án nhanh.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 14.8, anh Lee Joo Ho (33 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú đường Trần Đức Thông, P.An Hải, TP.Đà Nẵng) đang đi bộ trên đường Dương Đình Nghệ thì bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát, giật chiếc túi xách. Trong túi có điện thoại iPhone 14 Pro Max và 8 triệu đồng tiền mặt.

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an P.An Hải đã chỉ đạo Tổ phòng chống tội phạm phối hợp cảnh sát khu vực triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát hiện trường, trích xuất camera an ninh, khoanh vùng đối tượng.

Chỉ chưa đầy 4 tiếng đồng hồ sau, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm Nguyễn Thanh Vân (25 tuổi, trú đường Trương Định, P.An Hải), thu giữ tang vật gồm 1 điện thoại iPhone 14 Pro Max và xe máy SH.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Vân ẢNH: Đ.X

Hiện Công an P.An Hải tiếp tục thu hồi toàn bộ tài sản bị cướp giật, hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Cùng ngày 15.8, tại trụ sở Công an P.An Hải, Đảng ủy và UBND P.An Hải đã tổ chức khen thưởng đột xuất, trao thưởng nóng cho lực lượng công an phường vì thành tích phá án nhanh.

Đảng ủy và UBND P.An Hải thưởng nóng Công an P.An Hải ẢNH: Đ.X

Tại buổi khen thưởng, ông Phùng Phú Phong, Bí thư Đảng ủy P.An Hải, biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, nghiệp vụ sắc bén và quyết tâm cao của tập thể Công an P.An Hải.

Ông Phong nhấn mạnh, đây là chiến công thể hiện rõ bản lĩnh kiên cường, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân và tạo niềm tin trong lòng du khách. Thành tích xử lý nhanh, hiệu quả vụ án cho thấy tinh thần trách nhiệm và năng lực nghiệp vụ của lực lượng công an phường; đồng thời củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào lực lượng công an cơ sở, luôn sẵn sàng có mặt, đấu tranh vì sự an toàn, bình yên của cộng đồng.

