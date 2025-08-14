Đà Nẵng: Truy bắt nhóm người mang hung khí đi 'giải quyết mâu thuẫn'

Ngày 14.8, Công an TP.Đà Nẵng cho biết lực lượng CSGT vừa truy bắt, ngăn chặn nhóm người mang hung khí, điều khiển xe máy đi thanh toán nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Vào khoảng 21 giờ 30 ngày 13.8, trong lúc tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến, Tổ công tác Trạm CSGT Hòa Hiệp (Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng) phát hiện nhóm 5 người đi trên 2 xe máy, trong đó người ngồi sau cầm hung khí dài, phóng xe máy tốc độ cao tại giao lộ Hoàng Thị Loan - Nguyễn Sinh Sắc (P.Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng).

P.V.H (15 tuổi) bị công an truy đuổi, bắt giữ cùng hung khí ẢNH: Đ.X

Khi được ra hiệu lệnh dừng xe, nhóm này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã truy bắt qua nhiều tuyến đường. Đến khu vực đường Chúc Động (P.Hòa Khánh), nhóm này vứt lại phương tiện, chạy bộ hòng tẩu thoát.

Tuy nhiên, Tổ công tác nhanh chóng khống chế, tạm giữ 1 người cùng 1 xe máy BS 38P1 - 329.xx và 1 cây "ba chĩa" dài 2,5 m. Tại Công an P.Hòa Khánh, nam thanh niên bị bắt khai tên P.V.H (15 tuổi, trú P.Hòa Khánh). H. thừa nhận mang hung khí đi đánh nhau.

Trước đó, nhóm H. bị một nhóm thanh niên khác (chưa rõ lai lịch) đuổi đánh nên H. cùng đồng bọn đi tìm để “giải quyết mâu thuẫn”. Hiện người, phương tiện và tang vật đã được bàn giao cho Công an P.Hòa Khánh tiếp tục điều tra, xử lý.

