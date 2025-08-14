Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Người phụ nữ run rẩy ở quầy giao dịch ngân hàng, lộ vụ lừa đảo tinh vi

Huy Đạt
Huy Đạt
14/08/2025 10:37 GMT+7

Người phụ nữ với vẻ mặt lo lắng, đôi tay run rẩy đến ngân hàng ở TP.Đà Nẵng để giao dịch hàng trăm triệu đồng. Nhân viên nghi ngờ khách hàng là nạn nhân của vụ lừa đảo qua mạng, đã báo công an.

Ngày 14.8, Công an P.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa phối hợp với ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), chi nhánh tại số 349 Cách Mạng Tháng Tám, TP.Đà Nẵng kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng, bảo vệ an toàn số tiền 300 triệu đồng cho người dân. 

Người phụ nữ run rẩy ở quầy giao dịch ngân hàng, lộ vụ lừa đảo tinh vi- Ảnh 1.

Công an P.Cẩm Lệ và ngân hàng Agribank kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua không gian mạng. Nạn nhân sau đó nhận lại số tiền 300 triệu đồng

ẢNH: H.Đ

Cụ thể, khoảng 14 giờ 30 ngày 13.8, bà V.T.P (68 tuổi, trú P.Cẩm Lệ) đến ngân hàng Agribank làm thủ tục chuyển tiền cho một tài khoản khác. Nhận thấy bà P. có biểu hiện bất thường, lo lắng, đôi tay run rẩy, nhân viên ngân hàng đã trấn an khách hàng và nhanh chóng báo Công an P.Cẩm Lệ.

Tổ công tác phòng chống tội phạm của công an phường đã có mặt, xác minh bà P. vừa nhận cuộc gọi từ kẻ giả danh công an, thông báo bà “nằm trong đường dây rửa tiền, lừa đảo” và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng vào một tài khoản để “giải quyết vụ việc”.

Nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo qua mạng, lực lượng chức năng đã trấn an, giải thích để bà P. hiểu rõ, đồng thời phối hợp với ngân hàng dừng lệnh chuyển và hoàn trả toàn bộ số tiền cho bà P. 

Công an P.Cẩm Lệ cảnh báo đây là chiêu trò tinh vi, lợi dụng tâm lý lo sợ của nạn nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, học sinh, sinh viên cần cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và kịp thời báo công an khi nhận được các yêu cầu chuyển tiền đáng ngờ.

