Đà Nẵng: Xét xử vụ lừa đảo gần 140 tỉ đồng, hàng trăm bị hại ngồi kín tòa

Sáng nay 11.8, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Tài chính Vietnam Capital (gọi tắt Công ty Vietnam Capital), do Lê Trọng Linh (Chủ tịch HĐQT) và Trương Quốc Thái (Giám đốc công ty) cầm đầu.

Vụ án có quy mô lớn, với 288 bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 140 tỉ đồng.

Bị cáo Linh (bên trái) và Thái tại tòa ẢNH: HUY ĐẠT

Theo cáo trạng, năm 2014, Linh nhờ người đứng tên nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty CP đầu tư PMW. Đến năm 2016, Linh nảy sinh ý định huy động tiền gửi tiết kiệm nên đổi tên công ty thành Công ty Vietnam Capital.

Do pháp luật chỉ cho phép các tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mới được kinh doanh nhận tiền gửi, Linh đăng ký ngành nghề “dịch vụ cầm đồ” để che giấu hoạt động trái phép.

Sau khi thành lập, Linh bổ nhiệm Thái làm giám đốc, trực tiếp điều hành các chi nhánh tại quận Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà, TP.Đà Nẵng (cũ) và một số chi nhánh ở tỉnh Quảng Nam (cũ); riêng Linh quản lý phòng giao dịch Sông Hàn.

Hàng trăm bị hại ngồi kín phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản nói trên ẢNH: HUY ĐẠT

Từ tháng 3.2016, Linh tổ chức tuyển dụng nhân viên, mở văn phòng, tự thiết kế các “sản phẩm” tiết kiệm kỳ hạn 6 - 24 tháng với lãi suất từ 5,4% - 18%/năm, trực tiếp ký cấp “giấy chứng nhận tiết kiệm” cho khách hàng.

Để tạo lòng tin, Linh và Thái đưa thông tin gian dối rằng Vietnam Capital là công ty con của tập đoàn tài chính quốc tế, thuộc top 100 thương hiệu uy tín, được phép nhận tiền gửi và có bảo hiểm cho tiền gửi.

Các giấy chứng nhận tiết kiệm in sẵn dòng chữ “Top 100 Brands 2013-2016-2019-2021” và “Sản phẩm được mua bảo hiểm theo quy định”. Nhân viên của công ty được đào tạo để tư vấn, giới thiệu đúng theo kịch bản này, từ đó lôi kéo nhiều người dân đem tiền gửi tiết kiệm vào công ty.

Kết quả điều tra xác định, tại thời điểm Công an TP.Đà Nẵng vào cuộc, Công ty Vietnam Capital có 308 khách hàng gửi tiền; xác minh làm việc được với 288 bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt là 139,8 tỉ đồng. Trong số này, có 10 người vắng mặt tại nơi cư trú, 6 trường hợp đã tất toán, 2 trường hợp không hợp tác và 2 trường hợp không xác định được địa chỉ.

Quá trình thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra phát hiện Thái sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền gửi từ khách hàng, sau đó cân đối chi trả lãi, gốc một phần, còn lại chuyển vào tài khoản của Linh hoặc rút tiền mặt đưa trực tiếp.

Từ 2020 - 2023, Thái nhận hơn 39,1 tỉ đồng, chi lãi 11,8 tỉ đồng, số còn lại giao Linh. Linh sử dụng khoản tiền này để gửi tiết kiệm tại ngân hàng, trả lãi cho khách hàng đến hạn, thanh toán tiền lương, tiền thuê mặt bằng và tiêu xài cá nhân.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày (từ ngày 11-12.8) ẢNH: HUY ĐẠT

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12.8, rất đông bị hại đến dự phiên tòa.