Chuyển 50 triệu đồng cho công an dỏm, cô gái vội báo ngân hàng ngăn chặn

Ngày 15.5, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang phối hợp với ngân hàng hỗ trợ một cô gái bị lừa đảo chuyển tiền cho công an dỏm.

Trước đó, ngày 13.5.2025, chị Đ.T.T (23 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) đến Công an TP.Đà Nẵng trình báo và nhờ hỗ trợ thu hồi khoản tiền còn lại bị lừa đảo.

Theo trình báo, ngày 5.5, chị T. nhận được cuộc gọi là người tự xưng là công an, yêu cầu chị phối hợp điều tra vụ việc về đường dây rửa tiền quy mô quốc tế.

Người tự xưng điều tra viên yêu cầu chị phải cung cấp thông tin tài khoản để xác minh tài chính, làm rõ tiền của chị này là sạch hay bẩn.

Tiếp đó, chị T. bị yêu cầu chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản của công an dỏm. Sau khi chuyển tiền, chị T. mới tỉnh ngộ, nghi ngờ và nhanh chóng liên hệ với 2 ngân hàng mà chị đã sử dụng tài khoản để chuyển khoản.

Nhờ trình báo kịp thời, đến ngày 9.5, một ngân hàng đã hoàn trả cho chị 30 triệu đồng. Tuy nhiên, 20 triệu đồng còn lại được chị T. chuyển từ tài khoản ngân hàng khác vẫn chưa thu hồi được.

Do đó, chị T. đến Công an TP.Đà Nẵng để nhờ hỗ trợ. Theo Công an TP.Đà Nẵng, thủ đoạn mạo danh cơ quan công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không mới nhưng nhiều người vẫn chủ quan, mất cảnh giác.

Đặc biệt nhiều người trẻ tuổi nhưng ít cập nhật thông tin cảnh báo lừa đảo vẫn sập bẫy. Công an TP.Đà Nẵng đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác, cập nhật kiến thức pháp luật.

Cụ thể khi làm việc với người dân, cơ quan công an phải gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương. Điều tra viên, cán bộ chiến sĩ không có thẩm quyền và tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản; không liên hệ qua mạng để cài đặt phần mềm phục vụ điều tra.

Người dân cũng không nên cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, không chuyển tiền cho người lạ và báo cơ quan công an nơi gần nhất.