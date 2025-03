Công an Lâm Đồng khởi tố nhóm 22 người rửa tiền xuyên quốc gia

Ngày 18.3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa thực hiện quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can (16 nam, 6 nữ) trong đường dây rửa tiền phát hiện ở TP.Đà Lạt.

Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố 22 bị can để điều tra về tội rửa tiền ẢNH: CTV

Các quyết định khởi tố đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Theo đó, 2 bị can cầm đầu bị khởi tố, gồm: Phan Thị Bé (29 tuổi, ngụ H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, ngụ H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cùng 20 bị can khác. Những bị can này có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền nhằm che giấu nguồn tiền từ hành vi tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 12.3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia. Khám xét một ngôi nhà trên đường Tự Tạo, P.11, TP.Đà Lạt, lực lượng công an bắt giữ 23 người liên quan (gồm 16 nam, 7 nữ).

Cơ quan chức năng làm rõ căn nhà trên do Bé và Điệp cầm đầu, thuê nguyên căn để cùng nhiều người khác đến ở và thực hiện giao dịch chuyển tiền trái quy định của pháp luật. Theo lời khai, năm 2024, Điệp làm cho một công ty game tại khu Đông Thái 2, Bavet, Svayrieng (Campuchia). Trong thời gian làm việc, Điệp quen ông "Billy" người Trung Quốc (không rõ nhân thân). Khi Điệp về lại Việt Nam, "Billy" đặt vấn đề với Điệp về việc giúp "Billy" rửa tiền bất hợp pháp (tiền cờ bạc), "Billy" sẽ trả tiền công cho Điệp 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Ngôi biệt thự mà bị can Bé và Điệp thuê để "hành nghề" rửa tiền ẢNH: CTV

Sau khi đồng ý, Điệp đã liên hệ và rủ Bé làm công việc rửa tiền cho "Billy" và Bé đồng ý. Tiếp đó, từ ngày 16.2, Điệp và Bé thuê thêm người đến Đà Lạt thực hiện việc rửa tiền.

Theo cơ quan điều tra, Điệp đã cung cấp gần 150 tài khoản ngân hàng của người người đàn ông Trung Quốc chuyển tiền vào. Sau đó, một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR Code được gửi lại để những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền vừa nhận.

Trung bình mỗi ngày nhóm này chuyển khoản ra nước ngoài từ 20-30 tỉ đồng. Đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm tội phạm này đã thực hiện chuyển tiền ra nước ngoài khoảng 2.000 tỉ đồng.

Hiện vụ án rửa tiền xuyên quốc gia đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra mở rộng..