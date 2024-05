Xét xử 'công an dỏm' với hàng loạt phi vụ lừa 'chạy án, chạy việc'

'Công an dỏm' lừa 'chạy án'

HĐXX tuyên phạt Lê Khắc Quốc (46 tuổi, ở P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, tạm trú Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 19 năm tù, Phan Đức Dương (58 tuổi, ở Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 12 năm tù, cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo cáo trạng, Quốc kinh doanh bãi đỗ xe, có tiền án lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2019. Từ năm 2014 đến 2023, Quốc mạo danh là công an, "nổ" có mối quan hệ với nhiều lãnh đạo nhà nước, công an, tòa án, có thể xin việc hoặc 'chạy án', vay vốn ưu đãi… để lừa đảo 7 người, chiếm đoạt 4,27 tỉ đồng.

Quốc (bên trái) và Dương trước tòa NGUYỄN TÚ

Còn Dương là tài xế, có nhân thân xấu về trộm cắp và đánh bạc. Dương biết Quốc chỉ "nổ" nhưng vẫn giới thiệu nhiều người cho Quốc lừa đảo, nhằm được chia tiền.

Tháng 3.2017, Nguyễn Lưu Tường Vân (ở Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bị Công an Q.Hải Châu khởi tố về tội mua bán trái phép ma túy. Quốc nhận của cha Vân 300 triệu đồng để "chạy án" từ 7 năm tù còn 3 năm tù, sau đó đòi thêm 150 triệu đồng và hứa có thể chuyển thành án treo, nhưng sau đó Vân vẫn lãnh 7 năm tù.

Năm 2020, Bùi Văn Mãng (50 tuổi, ở Q.Hải Châu) cho một người ở Nghệ An vay 200 triệu đồng. Người này nhờ Mãng vận chuyển 3 kg ma túy từ Nghệ An vào TP.Đà Nẵng để bán, lấy tiền trả nợ. Mãng đồng ý vận chuyển ma túy và bị bắt, đưa ra TAND tỉnh Nghệ An xét xử với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Biết chuyện, Dương giới thiệu Quốc với mẹ Mãng, cam kết có thể "chạy án" từ tử hình còn 14 - 15 năm tù với giá 5 tỉ đồng. Mẹ Mãng xin bán nhà để lo cho con chỉ cố gắng được 2 tỉ đồng, Quốc đồng ý.

Tuy nhiên, sau đó Mãng vẫn lãnh án tử hình về tội mua bán trái phép ma túy, mẹ Mãng còn mất trắng 2 tỉ đồng và không còn nhà để ở.

Tiếp đó, tháng 1.2021, Quốc nhận của chị Phạm Lý Nhật Linh (32 tuổi, ở TP.Hội An, Quảng Nam) 1 tỉ đồng để "chạy án" cho chồng chị này bị Công an TP.Đà Nẵng khởi tố về tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Tuy nhiên, sau đó chồng chị Linh vẫn lãnh 7 năm 6 tháng tù.

'Công an dỏm' lừa công an thật

Không chỉ chạy án, Quốc còn đòi nợ thuê. Năm 2020, chị Nguyễn Thị Thảo (39 tuổi, ở Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) cho bạn mượn 20 tỉ đồng để kinh doanh bất động sản nhưng bạn "mất tích". Thảo nhờ Quốc tìm, đòi nợ. Quốc "nổ" là công an, cam kết đòi nợ trong 6 tháng và lấy của chị này 300 triệu đồng để "lo cho các sếp" nhưng Quốc không thực hiện.

Ngoài ra, Quốc còn chiếm đoạt của 1 người đồng hương 170 triệu đồng để "chạy việc" cho con ông này từ lính nghĩa vụ vào biên chế ngành công an. Cao tay hơn, siêu lừa này dù là "công an dỏm" nhưng đã lừa đảo một công an xã 300 triệu đồng với cam kết "chạy" cho anh này từ công an xã bán chuyên trách vào công an nhân dân theo chủ trương tuyển chọn của Công an tỉnh Quảng Nam.

Khi Công an tỉnh Quảng Nam công bố danh sách không có tên anh này, Quốc lấy lý do "chỉ tiêu riêng nên phải chờ lâu" rồi trốn tránh.

Quốc còn lừa đảo "chạy" vay vốn, "nổ" quen tổng giám đốc ngân hàng để lừa đảo một người 50 triệu đồng. Quốc khai nhận dùng tiền lừa đảo mua ô tô Audi Q3, góp tiền với người chung sống như vợ chồng để mua đất và xây nhà, góp vốn làm bãi đỗ xe, đầu tư khách sạn, chia cho Dương 200 triệu đồng…