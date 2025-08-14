Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Lính cứu hỏa tinh nhuệ cứu 5 người khỏi vụ cháy nhà trong đêm

Huy Đạt
Huy Đạt
14/08/2025 08:06 GMT+7

Ngôi nhà 2 tầng trên đường Thăng Long (TP.Đà Nẵng) bốc cháy trong đêm 13.8, khiến 5 người mắc kẹt, lính cứu hỏa tinh nhuệ kịp thời có mặt cứu các nạn nhân an toàn.

Sáng 14.8, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Đà Nẵng, cho biết lực lượng chức năng vừa cứu hộ thành công 5 người trong vụ cháy, xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 13.8 tại một ngôi nhà 2 tầng trên đường Thăng Long (P.Cẩm Lệ).

Đà Nẵng: Lính cứu hỏa tinh nhuệ cứu 5 người khỏi vụ cháy nhà trong đêm- Ảnh 1.

Lính cứu hỏa nỗ lực giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong căn nhà đang cháy

ẢNH: Đ.X

Ngay khi nhận tin báo, đơn vị đã điều 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ cùng Tổ cảnh sát chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đặc biệt tinh nhuệ của Công an TP.Đà Nẵng ngay lập tức có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chữa cháy nhanh chóng tiếp cận, xử lý đám cháy ở tầng 1 từ nhiều hướng; đồng thời triển khai một tổ công tác tiếp cận ban công tầng 2 để hướng dẫn 5 người mắc kẹt thoát xuống an toàn qua thang.

Đà Nẵng: Lính cứu hỏa tinh nhuệ cứu 5 người khỏi vụ cháy nhà trong đêm- Ảnh 2.

Các nạn nhân được lính cứu hỏa giải cứu bằng nhiều hướng

ẢNH: Đ.X

Đà Nẵng: Lính cứu hỏa tinh nhuệ cứu 5 người khỏi vụ cháy nhà trong đêm- Ảnh 3.

Đám cháy làm hư hại nhiều tài sản trong ngôi nhà

ẢNH: Đ.X

Các chiến sĩ đã dùng búa, rìu phá kính, mở cửa để phun nước và thoát khói. Đến khoảng 22 giờ 31 phút ngày 13.8, đám cháy cơ bản được dập tắt, không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

