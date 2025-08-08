Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cháy ở Nghĩa trang TP.Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
08/08/2025 17:00 GMT+7

Đám cháy bùng phát gần Trung tâm hỏa táng An Phước Viên thuộc Nghĩa trang TP.Đà Nẵng rồi lan rộng ra diện tích gần 3.000 m2. Lực lượng chức năng đã huy động nhân lực, phương tiện nỗ lực dập lửa.

Chiều 8.8, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng cho biết đơn vị đã khống chế, dập tắt đám cháy gần Trung tâm hỏa táng An Phước Viên, thuộc Nghĩa trang TP.Đà Nẵng.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ hôm nay 8.8, người dân phát hiện khói và lửa bốc lên tại khu vực gần Trung tâm hỏa táng An Phước Viên (P.Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng đã huy động 4 xe cùng 28 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường.

Cháy ở Nghĩa trang TP.Đà Nẵng: Lính cứu hỏa đội nắng gắt dập lửa - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa ở Nghĩa trang TP.Đà Nẵng giữa trưa nắng nóng gay gắt

ẢNH: Đ.X

Dưới cái nắng gay gắt giữa trưa, lực lượng chữa cháy chia thành nhiều mũi tiếp cận, sử dụng vòi phun công suất lớn để khống chế đám cháy, không để lửa lan vào rừng sản xuất và tài sản xung quanh. 

Sau hơn một giờ nỗ lực chữa cháy, hỏa hoạn đã được dập tắt hoàn toàn, với diện tích thiệt hại ước tính khoảng 3.000 m2.

Theo thông tin ban đầu, khu vực cháy chủ yếu là thực bì sau khai thác, nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng (rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất). Lực lượng chức năng đã phối hợp với kiểm lâm, các cơ quan liên quan để tiếp tục điều tra nguyên nhân và thiệt hại.

Cháy ở Nghĩa trang TP.Đà Nẵng: Lính cứu hỏa đội nắng gắt dập lửa - Ảnh 2.

Thời tiết nắng nóng, ngành chức năng TP.Đà Nẵng đã phát cảnh báo cháy rừng

ẢNH: Đ.X

Trước đó, ngày 7.8, Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng đã cảnh báo cháy rừng báo động cấp 4, nguy cơ xảy ra cháy rừng trên địa các xã, phường: Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Sơn Trà, An Khê, Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Tân Hiệp, Tam Mỹ, Tam Xuân, Núi Thành, Bàn Thạch, Quảng Phú, Hương Trà, Nam Giang, Bến Giằng, Thạnh Mỹ, La Dêê, Đắc Pring, Laêê, Sông Vàng, Đông Giang, Bến Hiên, Sông Kôn, Nam Trà My, Trà Leng, Trà Linh, Trà Tập, Trà Vân...

Chi cục Kiểm lâm TP.Đà Nẵng đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp PCCC rừng trên địa bàn quản lý. Đồng thời kiểm tra, nghiêm cấm người dân sử dụng lửa để xử lý thực bì; rà soát, xác định các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao trên địa bàn, tổ chức ứng trực và canh gác tại các khu rừng có nguy cơ cháy cao.

