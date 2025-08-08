Người dân vùng sạt lở Trà Leng quyên góp hỗ trợ đồng bào ở Nghệ An

Sáng 8.8, UBND xã Trà Leng (TP.Đà Nẵng) tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ bà con nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Hình ảnh già làng Hồ Văn Đề, một trong những người có người thân mất nhiều nhất trong vụ thảm họa sạt lở núi năm 2020 ở xã Trà Leng (cũ), một tay bó bột tham gia ủng hộ tại lễ phát động đã gây ấn tượng mạnh.

Xã Trà Leng (mới) được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Trà Leng, Trà Dơn thuộc H.Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ.

Lãnh đạo xã Trà Leng phát động quyên góp, ủng hộ bà con nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra ẢNH: NAM THỊNH

Lễ phát động nhằm kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn xã chung tay góp sức, sẻ chia với những mất mát, đau thương mà người dân xã Nhôn Mai (tỉnh Nghệ An) đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho biết thời gian qua, do ảnh hưởng của thiên tai, nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là khu vực miền núi phía bắc và miền Trung gánh chịu hậu quả nặng nề về người và tài sản, rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.

Hồi cuối năm 2020, thiên tai khốc liệt xảy ra tại xã Trà Leng đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân, cuốn trôi tài sản, nhà cửa... Trong hoạn nạn, người dân Trà Leng đã nhận được sự giúp đỡ đầy nghĩa tình từ khắp mọi miền Tổ quốc. Đó là nghĩa tình sâu nặng, là nguồn động viên quý báu để Trà Leng đứng dậy sau đau thương.

Chính vì vậy, khi chứng kiến các địa phương khác đang gặp khó khăn, hoạn nạn do thiên tai gây ra, người dân Trà Leng hiểu sâu sắc những mất mát, đau thương của vùng bị thiên tai.

Già làng Hồ Văn Đề, một trong những người có người thân mất nhiều nhất trong vụ thảm họa sạt lở núi năm 2020 (đứng trước), tham gia ủng hộ tại lễ phát động ẢNH: NAM THỊNH

Theo ông Nghĩa, những hình ảnh tang thương từ các vùng bị thiên tai khiến chúng ta không khỏi đau lòng. Trong những lúc gian nan đó, tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" lại càng được phát huy mạnh mẽ.

Tại lễ phát động, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhân dân xã Trà Leng đã hỗ trợ được hơn 120 triệu đồng.



Dự kiến, đến ngày 15.8, xã Trà Leng sẽ tổng kết đợt phát động và trao tiền ủng hộ cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở tỉnh Nghệ An.

Chiều 28.10.2020, tại nóc Ông Đề (thôn 1, xã Trà Leng cũ), xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng làm 15 ngôi nhà bị vùi lấp, 22 người mất tích. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng tìm thấy 9 thi thể nạn nhân. Đến đầu tháng 11.2020, ngôi làng Tắk Pát (thôn 2, xã Trà Leng) cũng bị "xóa sổ" sau một trận lũ quét kinh hoàng.



