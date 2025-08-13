Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Phường ở Đà Nẵng kêu gọi ủng hộ học sinh nghèo thay vì nhận hoa khai giảng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
13/08/2025 20:26 GMT+7

Thay vì nhận hoa chúc mừng, chính quyền P.Quảng Phú (TP.Đà Nẵng) đã đưa ra một sáng kiến nhân văn kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay hỗ trợ học sinh nghèo trong dịp khai giảng năm học mới.

Chiều 13.8, ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó chủ tịch UBND P.Quảng Phú (TP.Đà Nẵng), cho biết địa phương đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc hưởng ứng các hoạt động chào mừng khai giảng năm học mới tại các trường học trên địa bàn phường.

UBND phường thống nhất chủ trương các trường mẫu giáo, tiểu học, THCS trên địa bàn phường không nhận hoa chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học mới.

Phường ở Đà Nẵng kêu gọi ủng hộ học sinh nghèo thay vì nhận hoa khai giảng- Ảnh 1.

Thư ngỏ kêu gọi hỗ trợ học sinh nghèo thay vì nhận hoa chúc nhân ngày khai giải năm học mới

ẢNH: C.X

Thay vào đó, UBND P.Quảng Phú đã có thư ngỏ gửi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về việc hỗ trợ sự nghiệp giáo dục – đào tạo năm học 2025-2026.

Theo ông Hiệu, trên địa bàn Quảng Phú hiện có 9 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS với gần 5.000 học sinh.

Với tinh thần "Tất cả vì học sinh thân yêu – Chung tay vì sự nghiệp trồng người", UBND P.Quảng Phú kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân cùng quan tâm, ủng hộ các trường học, học sinh trên địa bàn thông qua các hình thức như: tặng sách bổ sung cho thư viện các trường học; trao học bổng, hỗ trợ phương tiện và đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, tài trợ các công trình, hạng mục phục vụ vui chơi, thể dục thể thao cho học sinh. Đồng hành cùng nhà trường trong các chương trình chăm lo sức khỏe, dinh dưỡng và an toàn trường học.

Ông Hiệu cho hay những đóng góp quý báu của quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân không chỉ là nguồn lực vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để các em học sinh, các trường học thêm vững tin bước vào năm học mới.

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT đề nghị hỗ trợ học sinh khó khăn vì bão lũ

Bộ GD-ĐT đề nghị hỗ trợ học sinh khó khăn vì bão lũ

Bộ GD-ĐT vừa có văn bản yêu cầu các sở GD-ĐT rà soát, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do bão lũ sớm ổn định học tập; hỗ trợ kịp thời sách giáo khoa, đồ dùng học tập bị hư hại do bão số 3.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng không nhận hoa khai giải năm học mới hỗ trợ học sinh nghèo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận