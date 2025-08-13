Phường ở Đà Nẵng kêu gọi ủng hộ học sinh nghèo thay vì nhận hoa khai giảng

Chiều 13.8, ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó chủ tịch UBND P.Quảng Phú (TP.Đà Nẵng), cho biết địa phương đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc hưởng ứng các hoạt động chào mừng khai giảng năm học mới tại các trường học trên địa bàn phường.

UBND phường thống nhất chủ trương các trường mẫu giáo, tiểu học, THCS trên địa bàn phường không nhận hoa chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học mới.

Thư ngỏ kêu gọi hỗ trợ học sinh nghèo thay vì nhận hoa chúc nhân ngày khai giải năm học mới ẢNH: C.X

Thay vào đó, UBND P.Quảng Phú đã có thư ngỏ gửi đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân về việc hỗ trợ sự nghiệp giáo dục – đào tạo năm học 2025-2026.

Theo ông Hiệu, trên địa bàn Quảng Phú hiện có 9 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học và THCS với gần 5.000 học sinh.

Với tinh thần "Tất cả vì học sinh thân yêu – Chung tay vì sự nghiệp trồng người", UBND P.Quảng Phú kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân cùng quan tâm, ủng hộ các trường học, học sinh trên địa bàn thông qua các hình thức như: tặng sách bổ sung cho thư viện các trường học; trao học bổng, hỗ trợ phương tiện và đồ dùng học tập cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, tài trợ các công trình, hạng mục phục vụ vui chơi, thể dục thể thao cho học sinh. Đồng hành cùng nhà trường trong các chương trình chăm lo sức khỏe, dinh dưỡng và an toàn trường học.

Ông Hiệu cho hay những đóng góp quý báu của quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân không chỉ là nguồn lực vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để các em học sinh, các trường học thêm vững tin bước vào năm học mới.