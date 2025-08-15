Những cây cầu vượt núi mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên khởi công từ 29.5 với mức đầu tư 3.010 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Theo ghi nhận, đến nay, nhiều điểm trên tuyến đang được các nhà thầu gấp rút thi công, mở rộng phần nền đường, đổ đá cấp phối, thi công cầu vượt núi.



Cầu tại Km 35 + 540, có tổng chiều dài là 822 m, là công trình cầu dài nhất của dự án cao tốc La Sơn - Hòa Liên ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự án đầu tư mở rộng cao tốc này tổng chiều dài khoảng 65 km điểm đầu kết nối với điểm cuối của tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa phận TP.Huế và điểm cuối tại Km 66, nút giao Hòa Liên kết nối với điểm đầu tuyến Hòa Liên - Túy Loan, thuộc địa TP.Đà Nẵng. Đây là tuyến cao tốc đi qua địa hình đồi núi của các cánh rừng cao su, Vườn quốc gia Bạch Mã vì vậy có nhiều cây cầu vượt núi, với chiều dài "khủng".

Trong đó, công trình cầu vượt núi có chiều dài lớn nhất là Km 35 + 540, đây cũng là điểm giao giữa địa phận 2 thành phố Huế và Đà Nẵng.

Cây cầu băng qua cánh rừng của Vườn quốc gia Bạch Mã ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Dương Đức Nam, Tư vấn giám sát của của Công Ty Tecco, phụ trách giám sát từ Km 21 đến Km 66 của dự án mở rộng cao tốc La Sơn – Hòa cho biết, cầu tại Km 35 + 540, có tổng chiều dài là 822 m, là công trình cầu dài nhất của dự án.

Vì cầu khá cao, toàn bộ nằm trên một đường cong, đồng thời thi công bên cạnh đường đang khai thác và thời tiết bất lợi nên đơn vị thi công gặp một số khó khăn, tuy nhiên nhà thầu vẫn đang nỗ lực thi công, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Cầu nằm ngay địa phận giữa 2 thành phố Huế và Đà Nẵng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo ông Nam, đến nay toàn bộ các nhà thầu đang đồng loạt thi công, đến hiện tại đã đạt khoảng 20% giá trị tổng dự án.

"Dự án có tiến độ gấp, chỉ trong 8 tháng nên khi bắt tay vào làm, các nhà thầu đã thi công hệ thống cầu đầu tiên. Trong đó, tập trung đẩy nhanh thi công những hạng mục bị ảnh hưởng bởi mùa mưa bão. Để khắc phục vấn đề bất lợi về thời tiết, một số nhà thầu đã thay đổi lịch làm việc, đẩy nhanh tăng ca, tăng kíp vào ban đêm. Đến hiện tại, tiến độ của toàn bộ các công trình vẫn đảm bảo", ông Nam nói.

Có mặt tại công trường, ông Lê Phúc Hiền, Chỉ huy trưởng của Công ty xây dựng Cầu 75, nhà thầu thực hiện công trình cầu tại Km 35 + 540 này có biết: "Hiện tại đơn vị đang huy động hết nhân lực, tăng ca tăng kíp để đề phòng cho mùa mưa bão sắp tới. Trên tất cả các cầu, nhà thầu cho công nhân thi công đồng loạt. Riêng cầu tại Km 35 + 540, đơn vị sẽ chia thành 3 mũi lớn là đổ dầm, cọc nhồi, bố trụ. Tổng lượng công nhân khoảng 150 người".

Công nhân đội nắng, nỗ lực thi công cầu vượt núi tại Km 35 + 540 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại Km 7 + 555 đoạn qua địa phận xã Hưng Lộc, TP.Huế, hơn 60 công nhân cũng đang gấp rút thi công các hạng mục của cầu Tây Hy, đây là cây cầu vượt núi dài thứ 2 trên tuyến cao tốc này (dài khoảng 500 m).

Cầu Tây Hy tại Km 7 + 555 đoạn qua địa phận xã Hưng Lộc, TP.Huế là cây cầu dài thứ 2 trên tuyến ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Nguyễn Hữu Dương, Phó giám đốc Công ty Tư vấn và xây dựng Biển Đông, nhà thầu xây dựng cầu Tây Hy cho biết, tranh thủ thời tiết nắng đơn vị đang tập trung thi công để đảm bảo theo tiến độ. Hiện tại, nhà thầu này đã xong phần cọc nhồi, công nhân tiếp tục thực hiện phần bệ cân trụ, chuẩn bị gác dầm. Đến nay không chỉ cầu Tây Hy mà toàn bộ 3 cầu trên tuyến do nhà thầu này đảm nhận đang được thi công đồng loạt và gấp rút, đảm bảo hoàn thiện cơ bản các cầu trước tháng 12.2025.

Cầu dài 500 m, băng qua địa hình đồi dốc ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lực lượng công nhân gấp rút thi công cầu Tây Hy ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 60 và cấp 80, vận tốc thiết kế 60 - 80 km/giờ, bám theo tuyến La Sơn - Hòa Liên đang khai thác, tận dụng tối đa kết cấu nền, mặt đường, công trình hiện trạng, giảm thiểu khối lượng giải phóng mặt bằng với 4 làn xe.

Một số điểm trên tuyến đang được thi công phần nền ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự án bám theo tuyến La Sơn - Hòa Liên đang khai thác, tận dụng tối đa kết cấu nền, mặt đường, công trình hiện trạng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự án thi công song song khai thác giai đoạn 1 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Nhiều điểm trên tuyến giới hạn tốc độ tối đa 60 km/h ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một số đoạn trên tuyến đã có 4 làn xe ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Dự án do liên danh Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Hưng Phú - Công ty Cổ phần tư vấn Trường Sơn - Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông 5 - Công ty Cổ phần thiết kế xây dựng giao thông 123 - Công ty TNHH tư vấn xây dựng Hưng Nghiệp thực hiện.



Đơn vị thi công là liên danh Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam - Công ty Cổ phần xây dựng Cầu 75 - Công ty Cổ phần xây dựng Công trình 525 - Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Biển Đông - Tổng công ty Thành An (Công ty TNHH 1 TV) - Công ty Cổ phần 484 - Công ty Cổ phần giao thông xây dựng số 1. Các đơn vị cam kết cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2025.