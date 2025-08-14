2 cao tốc bắt đầu cấm xe tải chạy làn 1 từ ngày mai 15.8

Cục CSGT Bộ Công an cho biết, từ ngày mai 15.8 sẽ bắt đầu thí điểm phân làn đường và quy định tốc độ trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo đại diện Cục CSGT, ngày 13.8, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông thí điểm phân làn và quy định tốc độ trên đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Từ ngày mai 15.8, xe tải sẽ không được lưu thông vào làn sát dải phân cách giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ẢNH: H.Q

Quyết định này được ban hành xuất phát từ đề nghị của Cục CSGT. Sau khi trao đổi và thống nhất giữa hai đơn vị, Cục Đường bộ Việt Nam đã báo cáo và được Bộ Xây dựng đồng ý cho tổ chức thực hiện phương án thí điểm, áp dụng trong 1 tháng, kể từ ngày 15.8.

Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Làn 1 tốc độ tối đa cho phép 120 km/giờ, tốc độ tối thiểu cho phép 90 km/giờ. Cấm các loại xe ô tô tải thông dụng (trừ ô tô tải Pickup cabin đơn, ô tô tải Pickup cabin kép, ô tô tải VAN), ô tô tải chuyên dùng trừ ô tô chở tiền, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, ô tô kéo moóc.

Phương án phân luồng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ẢNH: CỤC CSGT

Làn 2 tốc độ tối đa cho phép 120 km/giờ, tốc độ tối thiểu cho phép 80 km/giờ. Cho phép ô tô lưu thông.

Làn 3 tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ, tốc độ tối thiểu cho phép 60 km/giờ. Cho phép ô tô lưu thông.

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Làn 1 tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ, tốc độ tối thiểu cho phép 80 km/giờ. Cấm các loại xe ô tô tải thông dụng (trừ ô tô tải Pickup cabin đơn, ô tô tải Pickup cabin kép, ô tô tải VAN), ô tô tải chuyên dùng trừ ô tô chở tiền, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, ô tô kéo moóc.

Phương án phân làn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ẢNH: CỤC CSGT

Làn 2 tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ, tốc độ tối thiểu cho phép 70 km/giờ. Cho phép ô tô lưu thông.

Làn 3 tốc độ tối đa cho phép 100 km/giờ, tốc độ tối thiểu cho phép 60 km/giờ. Cho phép ô tô lưu thông.

Đại diện Cục CSGT cho hay, lực lượng chức năng sẽ cho sơn thông tin tốc độ tối đa cho phép tại một số vị trí phù hợp, dễ quan sát nhằm nhắc lại thông tin của các biển báo tốc độ tối đa cho phép tương ứng trên tuyến để tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông.