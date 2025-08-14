Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Báo Thanh Niên đoạt giải báo chí toàn quốc do Bộ Công an tổ chức

Đình Huy
Đình Huy
14/08/2025 05:12 GMT+7

Tại lễ trao giải báo chí toàn quốc về chủ đề 'Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống' 2023 - 2025 do Bộ Công an tổ chức, nhóm tác giả Báo Thanh Niên đã nhận giải khuyến khích với loạt 5 bài báo in Hết lòng vì dân.

Tối 13.8, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Bộ Công an tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc về chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" giai đoạn 2023 - 2025.

Báo Thanh Niên đoạt giải báo chí toàn quốc do Bộ Công an tổ chức- Ảnh 1.

Ban tổ chức trao giải cho 6 nhóm tác giả đoạt giải A

ẢNH: ĐÌNH HUY

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư; thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng ban chỉ đạo giải, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương.

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 6 giải A; 12 giải  B; 19 giải C; 35 giải  khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả thuộc các cơ quan báo chí, truyền hình trong nước.

Trong đó, Báo Thanh Niên vinh dự nhận giải khuyến khích với loạt 5 bài báo in Hết lòng vì dân của nhóm tác giả: Trần Cường (Trần Mạnh Cường), Mạnh Cường (Nguyễn Văn Cường), Trần Bích Ngân, Phạm Anh.

Báo Thanh Niên đoạt giải báo chí toàn quốc do Bộ Công an tổ chức- Ảnh 2.

Ban tổ chức trao giải cho nhóm tác giả đoạt giải khuyến khích

ẢNH: ĐÌNH HUY

Loạt bài Hết lòng vì dân được đăng tải vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống CAND nhằm tôn vinh những hành động cao quý của lực lượng CAND không quản gian khổ mà hết lòng vì nhân dân phục vụ; không quản hiểm nguy cứu nhân dân trong thiên tai, hoạn nạn và vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Báo Thanh Niên đoạt giải báo chí toàn quốc do Bộ Công an tổ chức- Ảnh 3.

Phóng viên Trần Cường (bìa trái) đại diện cho nhóm tác giả của Báo Thanh Niên nhận giải

ẢNH: ĐÌNH HUY

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, báo chí là người bạn đồng hành, tin cậy của lực lượng CAND trong chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, giải báo chí toàn quốc "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" ngày càng lan tỏa sâu rộng không chỉ cổ vũ, biểu dương, tiếp thêm động lực cho người làm báo mà còn khẳng định mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa lực lượng CAND và cơ quan báo chí.

Báo chí cần nhận thức sâu sắc, toàn diện chủ trương, quyết sách

Theo ông Nghĩa, các tác phẩm năm nay có nội dung phong phú, chất lượng, phản ánh sự quan tâm sâu sắc của các cơ quan báo chí trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trong thời gian tới, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan báo chí, các nhà báo cần tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc toàn diện các chủ trương, quyết sách chiến lược của T.Ư về xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Báo Thanh Niên đoạt giải báo chí toàn quốc do Bộ Công an tổ chức- Ảnh 4.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: ĐÌNH HUY

Báo chí cần phát huy cao nhất bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và lương tâm nghề nghiệp để phản ánh toàn diện khách quan, kịp thời những nỗ lực của lực lượng CAND trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội với tinh thần trọng dân, gần dân.

Cạnh đó, các tác phẩm báo chí về an ninh trật tự cần bảo đảm tính chính xác, trung thực, có chiều sâu, đề cao yếu tố phản biện xã hội tích cực, đậm đà tính nhân văn, giá trị giáo dục. Tích cực phát hiện, tôn vinh và lan tỏa mô hình hay, tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhân rộng tinh thần chủ động tự quản tự bảo vệ ngay từ cơ sở; kiên trì quyết liệt trong đấu tranh chống các loại tội phạm...

"Khi lá chắn thép của lực lượng CAND được tiếp sức bởi ngòi bút thép của báo chí cách mạng, chúng ta sẽ dựng lên một pháo đài kiên cố, nơi niềm tin được xây đắp, công lý được bảo vệ, lẽ phải và lòng nhân ái được lan tỏa và thắp sáng khát vọng về một việt nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.


Khám phá thêm chủ đề

Báo Thanh Niên Bộ Công an hết lòng vì dân báo chí cách mạng
