Thời sự

Đà Nẵng: Xác minh vụ phụ xe ngồi giữa QL1 chặn đường gây hỗn loạn

Ngọc Hân
Ngọc Hân
15/08/2025 15:03 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng vào cuộc xác minh vụ phụ xe khách ngồi giữa QL1 chặn xe, gây ùn ứ và mất an toàn giao thông.

Ngày 15.8, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang xác minh vụ việc một phụ xe khách ngang nhiên ngồi giữa đường, cản trở các phương tiện lưu thông trên QL1 đoạn qua P.Hải Vân, hướng về hầm Hải Vân.

- Ảnh 1.

Người đàn ông ngồi giữa QL1 chặn đứng các phương tiện đang lưu thông gây rối loạn giao thông

ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe khách đang di chuyển thì bị một người đàn ông mặc áo thun đỏ có in logo nhà xe T.Q.D (chạy tuyến Đà Nẵng - Quảng Trị) bất ngờ lao ra chặn đường. 

Người này thậm chí ngồi hẳn xuống giữa đường để ngăn cản xe, sau đó đứng dậy, tiến tới chỉ trỏ và tiếp tục đứng chắn đầu xe trong thời gian dài. Đoạn clip cũng cho thấy người này ra hiệu cho một xe khách khác mang BS 43H-091.38 của nhà xe T.Q.D di chuyển về hướng hầm Hải Vân.

- Ảnh 2.

Công an TP.Đà Nẵng vào cuộc điều tra vụ người đồng ông chặn phương tiện trên QL1 đoạn gần hầm Hải Vân

ẢNH: CHỤP LẠI MÀN HÌNH

Hành vi chặn xe giữa QL1 đã khiến nhiều phương tiện lưu thông trên tuyến bị ùn ứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và an toàn giao thông. 

Theo Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, lực lượng chức năng đang vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định.

Đà Nẵng: Siết quản lý hoạt động vận tải sau vụ tai nạn xe khách thảm khốc

Sau vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng tại Hà Tĩnh khiến 10 người tử vong, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng ban hành Chỉ thị siết chặt quản lý hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn.

