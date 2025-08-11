Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp: Tăng sức mạnh 'cú đấm thép' 911 trấn áp tội phạm đường phố

Sau hơn 1 tháng kể từ khi lực lượng Công an TP.Đà Nẵng được sắp xếp theo mô hình mới (hợp nhất với Công an tỉnh Quảng Nam cũ), "cú đấm thép" 911 tiếp tục khẳng định vai trò là mũi nhọn trấn áp tội phạm đường phố, giữ bình yên cho người dân và du khách.

Trao đổi với PV Thanh Niên, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, chia sẻ về định hướng tăng cường sức mạnh cho lực lượng đặc biệt này cũng như những giải pháp trọng tâm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trong giai đoạn tới.

Kiên quyết trấn áp tội phạm đường phố

PV Thanh Niên: 6 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ điều tra phá án đạt hơn 82%, đây là kết quả rất tích cực. Thiếu tướng có thể chia sẻ rõ hơn về những loại tội phạm nào đang có xu hướng nổi cộm tại Đà Nẵng?

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp: 6 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ điều tra, khám phá án về trật tự xã hội của Công an TP.Đà Nẵng đạt 82%, vượt 7% chỉ tiêu Bộ Công an giao. Đây là kết quả nổi bật, thể hiện quyết tâm, nỗ lực của toàn lực lượng trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, phát lệnh ra quân trấn áp tội phạm vào ngày 1.8 vừa qua ẢNH: HUY ĐẠT

Từ kết quả công tác đấu tranh, xử lý và sự chủ động trong công tác nắm, nhận diện, đánh giá tình hình tội phạm nổi lên trên địa bàn, chúng tôi xác định 3 loại tội phạm chiếm tỷ lệ cao, có xu hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, gồm: tội phạm liên quan đến thanh thiếu niên; tội phạm trộm cắp tài sản; tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Thưa thiếu tướng, Công an TP.Đà Nẵng đặt mục tiêu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự trong 6 tháng cuối năm 2025. Cơ sở nào để đơn vị đưa ra con số này và đâu là những giải pháp trọng tâm để hiện thực hóa mục tiêu đó?

Chỉ tiêu giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội trong 6 tháng cuối năm 2025 được Bộ Công an đề ra nhằm thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng và nhiều năm qua đều đạt, vượt. Công an TP.Đà Nẵng đã giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, hướng dẫn công an cơ sở triển khai. Riêng đợt cao điểm từ ngày 1.8 đến 15.9 đặt mục tiêu giảm ít nhất 8%.

Các đơn vị của Công an TP.Đà Nẵng đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm ẢNH: HOÀNG SƠN

Các giải pháp trọng tâm bao gồm: quản lý chặt các đối tượng hình sự, người nghiện, tụ điểm ma túy; xử lý sớm từ cơ sở; triển khai quyết liệt đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ an ninh tuyệt đối các sự kiện chính trị; nâng cao chất lượng công an cấp xã, xử lý nhanh vụ việc, ổn định tình hình từ cơ sở…

Người dân tỏ ra bất an khi thời gian gần đây xuất hiện nhiều clip tội phạm thanh thiếu niên sử dụng hung khí truy đuổi nhau trên phố, rất manh động. Thưa thiếu tướng, Công an thành phố có giải pháp gì để trấn áp loại tội phạm này?

Hiện tượng thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng tuy ở Đà Nẵng không phổ biến, phần lớn bộc phát, không mang tính "xã hội đen" hay "đâm thuê chém mướn" nhưng sự manh động, liều lĩnh vẫn gây lo ngại trong nhân dân. Nguyên nhân chủ yếu do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, tác động tiêu cực từ mạng xã hội, hạn chế trong giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội chưa chặt chẽ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại TP.Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Thời gian tới, Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục duy trì Tổ công tác đặc biệt 911 tuần tra khép kín, nhất là từ 22 giờ đêm đến 4 giờ sáng, kiên quyết trấn áp tội phạm đường phố, quản lý chặt thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật… Đặc biệt, chúng tôi sẽ đẩy nhanh dự án hiện đại hóa trung tâm chỉ huy, lắp đặt hệ thống camera và phần mềm thông minh để phát hiện, ngăn chặn sớm các nhóm tụ tập gây rối…

Bổ sung thêm 2 tổ công tác đặc biệt 911

911 được đánh giá là lực lượng tinh nhuệ trong đấu tranh các loại tội phạm, nhất là vào ban đêm. Thiếu tướng có nghĩ đến phương án tổ chức lại lực lượng này cũng như lực lượng 8394 với những trang bị, nhân lực mạnh mẽ hơn?

"Cú đấm thép" 911 Công an TP.Đà Nẵng là khắc tinh tội phạm đường phố vào ban đêm ẢNH: HUY ĐẠT

Sau 6 năm thành lập và hoạt động, mô hình Tổ công tác đặc biệt 911 đã thực sự phát huy hiệu quả, chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên đường phố, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, được chính quyền, nhân dân ghi nhận, ủng hộ, đánh giá cao, trở thành thương hiệu của Công an TP.Đà Nẵng.

Ngay sau sáp nhập, Ban Thường vụ, lãnh đạo Công an thành phố đã chủ động họp, thống nhất và tham mưu Thành ủy, UBND thành phố tiếp tục duy trì triển khai thực hiện mô hình Tổ công tác đặc biệt 911. Trong đó, thành lập bổ sung thêm 2 tổ công tác 911 trên cơ sở sáp nhập mô hình Tổ công tác đặc biệt 192 được Công an tỉnh Quảng Nam cũ thành lập. Kiện toàn Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc và ban hành quy định về tổ chức, hoạt động của Tổ công tác đặc biệt 911 đảm bảo phù hợp tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật hiện hành.

Tổ công tác đặc biệt 911 siết chặt an ninh từ 22 giờ đêm hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau ẢNH: HOÀNG SƠN

Từ ngày 24.7 vừa qua, các Tổ công tác đặc biệt 911 sau kiện toàn đã tiếp tục triển khai hoạt động từ 22 giờ đến hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, tập trung tại các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

Đối với lực lượng 8394 riêng có của TP.Đà Nẵng, Công an thành phố hiện phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND thành phố, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố tổ chức lại hoạt động của lực lượng này trên toàn địa bàn thành phố, bảo đảm chặt chẽ về quy định, quy trình và phù hợp với thực tiễn tình hình địa bàn mới sau sáp nhập.

Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chú trọng thăm hỏi, động viên lực lượng công an cơ sở miền núi. Trong ảnh: Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp (thứ 6 từ trái sang) thăm, tặng quà Công an xã Trà Tập

ẢNH: HUY ĐẠT

Mới đây, việc thành lập 160 tổ bảo vệ an ninh trật tự với 512 thành viên tại P.Hòa Cường được đánh giá là bước đổi mới đáng chú ý. Theo thiếu tướng, mô hình này sẽ được nhân rộng ra sao? Và làm thế nào để lực lượng này thật sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn?

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở là "cánh tay nối dài" của công an cấp xã, giữ vai trò quan trọng trong nắm tình hình và triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn. Ngày 1.7 vừa qua, Công an thành phố đã ban hành công văn chỉ đạo bố trí, kiện toàn lực lượng này, kiên quyết không để địa bàn thiếu hoặc để xảy ra tình trạng thành viên nghỉ việc. Công an P.Hòa Cường là một trong những đơn vị làm rất tốt công tác này.

Cuối tháng 7 vừa qua, Công an P.Hòa Cường liên tiếp làm rõ nhóm trộm xe máy và gây rối trật tự ẢNH: HOÀNG SƠN

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung duy trì sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; công an cấp xã trực tiếp quản lý, điều hành; thường xuyên giao ban, trao đổi thông tin để lực lượng thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ. Củng cố, kiện toàn lực lượng, ưu tiên tuyển chọn người có phẩm chất, sức khỏe, trách nhiệm; tổ chức tập huấn pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng phòng vệ và sử dụng công cụ hỗ trợ. Bảo đảm điều kiện làm việc, kinh phí và trang bị phù hợp quy định…

Với trách nhiệm người đứng đầu lực lượng Công an thành phố, điều thiếu tướng trăn trở nhất hiện nay là gì? Đâu là những mục tiêu mà ông muốn cùng tập thể Công an TP.Đà Nẵng đạt được trong nhiệm kỳ này?

Điều tôi trăn trở nhất đồng thời cũng là mục tiêu xuyên suốt trong nhiệm kỳ tới của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố là duy trì bảo đảm tốt nhất tình hình an ninh trật tự, quyết tâm xây dựng Đà Nẵng thực sự là một "thành phố an toàn", đáng sống, đáng đến.

Hình ảnh lực lượng Công an TP.Đà Nẵng luôn thân thiện trong mắt người dân và du khách ẢNH: HUY ĐẠT

Song song với mục tiêu kéo giảm bền vững các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông và cháy nổ, tôi cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ sẽ tập trung xây dựng lực lượng Công an thành phố thật sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đầy thách thức.

Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, chúng tôi sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung vào những vấn đề cốt lõi như: xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, siết kỷ luật, phòng ngừa vi phạm; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; tăng cường phối hợp với các lực lượng và nhân dân trong bảo đảm an ninh trật tự…

Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng khẳng định sẽ quyết liệt trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân ẢNH: HOÀNG SƠN

Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục nâng cao năng lực phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, chủ động nắm tình hình từ sớm, ngăn chặn hoạt động chống phá và các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, công nghệ cao; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý cư trú; đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp; tăng cường tuyên truyền, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc…

Xin cảm ơn thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp!