Vụ quán vỉa hè rửa tô 'thần tốc' khiến dân mạng rùng mình: Lập đoàn kiểm tra

Ngày 15.8, UBND phường Thuận Hóa cho biết sau khi nhận được phản ánh về nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm của quán vỉa hè tại địa chỉ 51 Nguyễn Huệ, đơn vị đã tổ chức kiểm tra đột xuất.

Đoàn kiểm tra gồm đại diện Phòng Văn hóa - xã hội, Trạm y tế và các bộ phận chuyên môn của phường đã đến kiểm tra đột xuất quán vỉa hè tại địa chỉ trên.

Đại diện UBND phường Thuận Hóa làm việc với chủ quán ăn vỉa hè trong clip rửa tô "thần tốc" ẢNH: UBND P.THUẬN HÓA

Khi kiểm tra thực tế vào ngày 14.8, đoàn công tác ghi nhận nhiều tồn tại của quán như: dụng cụ ăn uống, bảo quản thực phẩm chưa được vệ sinh sạch sẽ; khu vực chế biến, bày bán chưa đảm bảo vệ sinh, dụng cụ chứa đựng thực phẩm còn bẩn; thiết bị, dụng cụ bày bán chưa đạt yêu cầu bảo quản; vẫn còn nguy cơ côn trùng, bụi bẩn xâm nhập.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ cơ sở khẩn trương khắc phục các tồn tại, thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết quả kiểm tra sẽ được tổng hợp và xử lý theo quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm.

UBND phường Thuận Hóa cũng kêu gọi các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Clip người phụ nữ rửa tô "thần tốc" khiến nhiều người xem rùng mình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Trước đó, ngày 13.8, tài khoản Facebook có tên N.V.Q đăng tải clip ghi lại cảnh quán ăn vỉa hè này hoạt động ngay trước cổng Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế trên đường Nguyễn Huệ, P.Thuận Hóa.

Trong clip, một phụ nữ bán hàng cầm nhiều chiếc tô đã qua sử dụng của khách. Sau khi đổ thức ăn thừa, bà chỉ nhúng vội những chiếc tô vào một chậu nước, lặp lại động tác này 2 lần, rồi nhanh chóng mang ra để phục vụ thực khách tiếp theo. Cảnh tượng này được nhiều người xem mô tả là "hãi hùng" và chia sẻ "chóng mặt" trên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Thuận Hóa đã nhanh chóng tiến hành xác minh sự việc.




