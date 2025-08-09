Ngày 8.8, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM lập chốt kiểm tra bắn tốc độ trên đường Lê Đức Anh (đoạn qua phường Tân Tạo - quận Bình Tân cũ), hướng từ các tỉnh miền Tây đi TP.HCM. Qua kiểm tra, CSGT đã phát hiện nhiều người điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định.

'Trời nắng không thấy biển báo', bị kiểm tra vì vượt tốc độ

Nhiều trường hợp chạy quá tốc độ đều viện lý do

Theo đó, đường Lê Đức Anh có gắn biển báo giới hạn tốc độ đối với xe máy là 50 km/giờ. Trưa cùng ngày, tổ công tác gồm 1 cán bộ CSGT đứng cách chốt công khai khoảng 200 - 300 m, cầm máy bắn tốc độ, bộ đàm. Khi phát hiện phương tiện vi phạm tốc độ, CSGT sẽ báo qua bộ đàm để tổ tuần tra công tác ra tín hiệu dừng phương tiện, xử lý.

CSGT lập chốt kiểm tra bắn tốc độ trên đường Lê Đức Anh ẢNH: TRẦN KHA

Trong quá trình làm việc, CSGT phát hiện anh T.N.T (34 tuổi, ở tỉnh Quảng Ngãi) - là tài xế xe công nghệ giao hàng chạy xe máy biển số 76H1 - 430.xx vi phạm tốc độ 64/50 km/giờ.

Bị CSGT lập biên bản, anh T. vẫn chưa tin mình vi phạm cho đến khi được xem kết quả trên máy đo. Anh T. giải thích, nhận chở hàng cho khách gần vòng xoay An Lạc về xã Hóc Môn. Do chở hàng nặng, lại vừa mới qua dốc cầu nên "thắng chưa kịp" để giảm tốc độ.

Tiếp đó, tổ công tác phát hiện anh B.Q.Đ (25 tuổi, tỉnh Quảng Ngãi) chạy xe máy biển số 76G1 - 430.xx vi phạm tốc độ 56/50 km/giờ. Anh Đ., cho biết do người thân nằm viện nên di chuyển hơi nhanh về nhà lấy đồ đạc.

CSGT lập chốt kiểm tra tốc độ ẢNH: TRẦN KHA

CSGT nhận thông báo người vi phạm tốc độ qua bộ đàm ẢNH: TRẦN KHA

Tiếp đó, CSGT xử phạt thêm 2 lái xe khác (gồm 1 nam, 1 nữ) với cùng tốc độ vi phạm như trên. Đa phần người lái xe tỏ ra bất ngờ nhưng đến khi được cho xem kết quả trên máy đo tốc độ thì đã chấp nhận lỗi đã vi phạm.

Đồng tình CSGT công khai bắn tốc độ

Cùng ngày, ông H.T.C.K (46 tuổi, ở TP.HCM) chạy xe máy biển số TP.HCM qua khu vực trên cũng vi phạm lỗi tốc độ. Ông K. cho hay, về quê lấy giấy tờ. Trưa nay, ông K. quay lại TP.HCM để tranh thủ thời gian làm thủ tục hồ sơ, chuẩn bị cho con đi học nên hơi vội. Sau khi xem hình ảnh vi phạm tốc độ trên máy, ông K. vào ký biên bản.

"Vi phạm lần này bản thân tự nhắc nhở tôi tuân thủ luật giao thông hơn về sau. Riêng việc CSGT bắn tốc độ công khai tôi đồng tình việc này", ông K. nói.

Một người tham gia giao thông vi phạm tốc độ được CSGT ra hiệu, đưa xe vào chốt kiểm tra ẢNH: TRẦN KHA

Trong khi đó, anh N.V.B (36 tuổi, ở TP.HCM), chạy xe máy biển số 59Y3 - 148.xx, chở theo đồng nghiệp di chuyển trên đường Lê Đức Anh vi phạm quá tốc độ 56/50 km/giờ.

Anh B. không có giấy phép lái xe, không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe nên CSGT lập biên bản vi phạm và tạm giữ phương tiện.

Trong hơn một giờ làm việc, tổ công tác phát hiện và xử lý hơn 10 trường hợp vi phạm tốc độ. Đa số những người vi phạm cho rằng, do trời nắng không để ý thấy biển báo giao thông hoặc biết tuyến đường có quy định tốc độ nhưng do công việc gấp nên chạy hơi nhanh. Dù bị lập biên bản xử lý nhưng nhiều người vi phạm vẫn đồng tình, ủng hộ với việc bắn tốc độ công khai của CSGT.