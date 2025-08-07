Đang ngồi nhậu ở phòng trọ thì rủ nhau đi cướp xe máy

Ngày 7.8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an xã Xuân Bắc (Đồng Nai) vừa bắt giữ 5 nghi phạm gây ra vụ cướp xe máy trên địa bàn. Một nghi phạm vẫn đang bỏ trốn.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 5.8, anh Cao Đức Phú (19 tuổi, ở xã Xuân Bắc) cùng 2 người bạn đang đứng nói chuyện ven đường thuộc ấp 1A (xã Xuân Bắc) thì có một nhóm 6 người đi đến hỏi đường, rồi bất ngờ hành hung. Nhóm anh Phú vội bỏ chạy, để lại một chiếc xe máy. Chiếc xe máy bị nhóm trên lấy đi, anh Phú đến Công an xã Xuân Bắc trình báo.

5 nghi phạm cùng chiếc xe tang vật của vụ cướp ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Bắc huy động lực lượng truy xét, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến sáng cùng ngày đã bắt được 5 nghi phạm, gồm: Trương Đăng Kh. (16 tuổi), Phạm Phú Thiện (17 tuổi), Nguyễn Hải Đăng (19 tuổi), Thạch Minh Huy (19 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh (20 tuổi, đều ở Cà Mau) khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Bình Minh (Đồng Nai).

Qua đấu tranh, 5 nghi phạm khai nhận, tối 5.8, cả nhóm ngồi nhậu tại phòng trọ thì Kh. khởi xướng và rủ cả nhóm đi đến khu vực xã Xuân Bắc tìm người chiếm đoạt tài sản, mang bán lấy tiền tiêu xài, cả nhóm đồng ý.

Cả nhóm đi trên 2 xe máy đến khu vực ấp 1A, xã Xuân Bắc thì thấy nhóm anh Phú, các nghi phạm đến giả vờ hỏi đường rồi ra tay đánh, cướp xe máy.

Một nghi phạm khác tham gia vụ hành hung, cướp xe máy là Giang Hữu Nhân (18 tuổi, quê Cà Mau) đã bỏ trốn, hiện lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt.